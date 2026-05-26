Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE
Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

26 мая 2026 г. 13:05

Государственный секретарь США Марко Рубио передал американскому президенту Дональду Трампу сообщение от российского диктатора Владимира Путина. Это послание Рубио получил от министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время разговора по телефону.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

О чем эфир День.LIVE

После разговора с Лавровым Рубио сделал ряд заявлений, одно из которых опровержение того, что РФ якобы призвала США эвакуировать своих дипломатов из Киева. Госсекретарь подчеркнул, что есть опасность эскалации в продолжающихся войнах.

Среди других тем эфира такие:

  • РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: ПВО обезвредила 111 целей;
  • Новые удары по Киеву: посол ЕС отреагировала на угрозы РФ;
  • Вечерний удар по Одессе: есть погибший и пострадавшие;
  • Сибига призвал усилить давление на РФ на фоне угроз Кремля;
  • Зеленский заявил о глобальном дефиците антибаллистики из-за войны в Иране;
  • Сибига и Тихановская почтили память погибших украинских воинов.

В обсуждении важных событий Украины и мира примут участие:

  • Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
  • Виталий Маркив, майор, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій";
  • Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации;
  • Владимир Джиджора, дипломат, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО;
  • Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Юрий Подорожний, политтехнолог;
  • Максим Зайченко, Майор, командир 1030-го зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" 3-го армейского корпуса;
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований.

Новини.LIVE сообщали о "предупреждении" пресс-службы МИД России о новых ударах по Киеву. Также россияне призвали иностранцев "как можно скорее покинуть город".

На угрозы РФ ответила госпожа посол ЕС в Украине Екатерина Матернова. Дипломат назвала их "шедевром лицемерия", ведь Россия постоянно обстреливает гражданскую инфраструктуру столицы, и заверила, что представители ЕС никуда не поедут.

Добавим, что в комической форме на угрозы России новыми атаками отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий. Он провел опрос о возможных причинах такого "предупреждения" от агрессорки.

13:15 На Закарпатье и Львовщине чиновники ТЦК фиктивно "мобилизовали" 276 человек

13:08 В Киеве завершили работы на месте удара РФ по пятиэтажке

