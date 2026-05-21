СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали экономист Алексей Кущ, директор Центра фольклора и этнографии Владимир Щибря, адвокат Татьяна Козаченко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, политтехнолог Олег Постернак и футуролог Виталий Кулик.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины поразили штаб спецназовцев ФСБ, а также уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированных территориях.

Указано, что штаб ФСБ расположен в селе Геническая Горка на оккупированных территориях Херсонской области. На записи зафиксирован ряд ударов дронов по этому штабу и масштабные взрывы.

"Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать", — заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу государства, недавно воины Сил беспилотных систем и Сил специальных операций поразили в России Сызранский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в 800 км от границы Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что за последние месяцы Россия потеряла примерно 10% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Он подчеркнул, что серьезным ударом для Кремля стали вынужденные остановки нефтяных скважин, вызванные давлением со стороны Украины и санкциями международных партнеров.