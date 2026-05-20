Россия готовит наступление на севере Украины: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, военный эксперт Иван Ступак, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко и соучредитель ОО Пассажиры Киева Вячеслав Скриль.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что у России есть пять сценариев расширения войны через север Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ВСУ готовы дать отпор, в частности, украинские силы на Черниговско-Киевском направлении будут увеличены.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, вероятно, Россия планирует расширение фронта. Речь идет о возможных операциях с севера.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что ВСУ не фиксируют признаков критического обострения ситуации на направлении со стороны Беларуси. Сейчас ситуация находится под постоянным наблюдением.