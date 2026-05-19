Лидер Китая жестко высказался о войне в Украине: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Олег Саакян, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, политолог Игорь Попов, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, политический и общественный деятель Николай Томенко, депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко.
Гости эфира обсудят, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине Си Цзиньпин неожиданно жестко высказался по поводу российско-украинской войны. Он предположил, что российский диктатор Владимир Путин впоследствии может пожалеть о развязывании полномасштабного вторжения.
Среди других тем:
- Россия атаковала Харьков: повреждены 26 домов и пострадали люди;
- США снова разрешили покупать российскую нефть;
- Трамп заявил, что приостановил запланированную атаку на Иран;
- Россия атаковала баллистикой объекты Нафтогаза в Днепропетровской области;
- Зеленский заявил, что в России останавливают нефтяные скважины из-за давления Украины;
- В США подростки устроили стрельбу в мечети и совершили самоубийство.
Как писали Новини.LIVE, во время переговоров Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине. В частности, он вспомнил последний массированный обстрел по украинским городам.
А в результате ударов украинских дронов Россия в 2026 году уменьшила объемы нефтепереработки минимум на 10% и начала массово законсервировать скважины.