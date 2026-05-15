Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский на Ставке главнокомандующего поручил найти форматы ответа на массированный непрерывный российский удар по Украине. По словам президента, также все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним.
Гости эфира
- Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета, член Украинской ассоциации внешней политики;
- Игорь — позывной "Пиць", командир расчета БаЛА, 3 ОШБр;
- Александр Савченко — экономист, финансист;
- Александр Ахмеров — депутат Одесского областного совета;
- Нина Южанина — народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";
- Андрей Рыженко — капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020);
- Виталий Яремчук — юрист-международник, доктор философии по международному праву;
- Инна Богатых — заместитель министра юстиции (2024-2025) и Head of Legal & Compliance в компании Truman;
- Игорь Щупак — доктор исторических наук.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского, 14 мая россияне попали в дом в Киеве ракетой Х-101. Она фактически уничтожила подъезд с первого по девятый этаж.
По состоянию на сейчас известно о 24 погибших в столице, среди них — трое детей. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательные работы.