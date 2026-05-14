Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 14 мая. Атака стала продолжением утреннего массированного удара, который россияне осуществили 13 мая. Известно, что в столице есть пострадавшие и погибшие, а также серьезные разрушения жилых домов. Тем временем Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения, в частности, вопросов торговли, энергетики и Тайваня.

Эфир Ранок.LIVE 14 мая

Гости:

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог

Игорь Бураковский, профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций

Вячеслав Лихачев, специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"

Алексей Кошель, политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук

Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины"

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"

Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации

Новини.LIVE писали ранее о первых подробностях о последствиях атак России по Киеву. Известно, что в нескольких районах есть повреждения жилых домов, а в Дарницком районе полностью обвалилась часть многоэтажки.

По данным Киевской ОГА, повреждения есть не только в столице, но и в других населенных пунктах региона. В некоторых городах возникли крупные пожары.