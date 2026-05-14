Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 14 мая. Атака стала продолжением утреннего массированного удара, который россияне осуществили 13 мая. Известно, что в столице есть пострадавшие и погибшие, а также серьезные разрушения жилых домов. Тем временем Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения, в частности, вопросов торговли, энергетики и Тайваня.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 14 мая
Гости:
- Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог
- Игорь Бураковский, профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций
- Вячеслав Лихачев, специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод
- Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность"
- Алексей Кошель, политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук
- Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины"
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"
- Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации
Новини.LIVE писали ранее о первых подробностях о последствиях атак России по Киеву. Известно, что в нескольких районах есть повреждения жилых домов, а в Дарницком районе полностью обвалилась часть многоэтажки.
По данным Киевской ОГА, повреждения есть не только в столице, но и в других населенных пунктах региона. В некоторых городах возникли крупные пожары.