Украина подошла к открытию переговоров с ЕС о вступлении: эфир Вечір.LIVE
Украина подошла к открытию переговоров с ЕС о вступлении: эфир Вечір.LIVE

Украина подошла к открытию переговоров с ЕС о вступлении: эфир Вечір.LIVE

12 мая 2026 г. 18:25

12 мая 2026 г. 18:25

Украина активно работает над полноценным запуском переговоров по вступлению в Европейский Союз. В МИД заявили об активной подготовке к запуску первого переговорного кластера уже 26 мая.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

  • Юрий Фельштинский — доктор исторических наук;
  • Олег Устенко, экономист — советник Президента в 2019-м и 2024-м годах;
  • Виктория Гриб — народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Дмитрий Плетенчук — представитель Военно-Морских Сил ВС Украины;
  • Руслан Горбенко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Николай Ганич — спикер Центра общественного здоровья.

Как писали Новини.LIVE, ранее еврокомиссар Марта Кос заявляла, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут активизировать уже летом. Первый кластер могут открыть уже до 30 июня.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что технически Украина готова к переговорам по вступлению в ЕС. Президент рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев.

