РФ после перемирия выпустила сотни дронов по Украине: эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия решила положить конец недавнему "частичному затишью", возобновив удары беспилотниками, бомбами и авиаудары по Украине. За ночь по Украине было запущено более 200 беспилотников, а также сброшено более 80 авиабомб и нанесено 30 авиаударов.
Темы эфира
- Цены на нефть снова выросли из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке;
- Трамп раздумывает над возобновлением боевых действий против Ирана - СМИ;
- WP: европейские союзники опасаются за будущее поставок американского оружия для Украины;
- Мендель заявила о готовности Зеленского отдать Донбасс в 2022 году: в ОП ответили, что она "давно не в себе";
- Украина просит Европу выступить посредником в "аэропортовом перемирии" с Россией;
- В ОП не удивлены подозрением Ермаку: этот контекст давно существует.
Гости эфира
- Никита Клименко — заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий;
- Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
- Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
- Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
- Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент;
- Денис Попович — военный аналитик.
Как писали Новини.LIVE, 12 мая после нескольких дней частичного перемирия российские войска совершили масштабный обстрел Украины. Владимир Зеленский пообещал зеркальный ответ и призвал мир усилить санкции против Москвы.
Так, в Днепропетровской области Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру. В результате обстрела ранения обломками получил машинист.