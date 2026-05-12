РФ после перемирия выпустила сотни дронов по Украине: эфир День.LIVE

12 мая 2026 г. 13:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия решила положить конец недавнему "частичному затишью", возобновив удары беспилотниками, бомбами и авиаудары по Украине. За ночь по Украине было запущено более 200 беспилотников, а также сброшено более 80 авиабомб и нанесено 30 авиаударов.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Темы эфира

  • Цены на нефть снова выросли из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке;
  • Трамп раздумывает над возобновлением боевых действий против Ирана - СМИ;
  • WP: европейские союзники опасаются за будущее поставок американского оружия для Украины;
  • Мендель заявила о готовности Зеленского отдать Донбасс в 2022 году: в ОП ответили, что она "давно не в себе";
  • Украина просит Европу выступить посредником в "аэропортовом перемирии" с Россией;
  • В ОП не удивлены подозрением Ермаку: этот контекст давно существует.

Гости эфира

  • Никита Клименко — заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий;
  • Олег Гетман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент;
  • Денис Попович — военный аналитик.

Как писали Новини.LIVE, 12 мая после нескольких дней частичного перемирия российские войска совершили масштабный обстрел Украины. Владимир Зеленский пообещал зеркальный ответ и призвал мир усилить санкции против Москвы.

Так, в Днепропетровской области Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру. В результате обстрела ранения обломками получил машинист.

