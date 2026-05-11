Украина и Германия запускают производство БпЛА: эфир Вечір.LIVE

Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных беспилотников. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, новые дроны смогут поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Германия также планирует усилить сотрудничество с украинской оборонной сферой и присоединиться к платформе Brave1.

Александр Демченко, журналист, аналитик по международным вопросам;

Вячеслав Кириленко вице-премьер министр (2014-2019 годы);

Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению;

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;

Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион";

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Новини.LIVE информировали, что 11 мая глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Среди ключевых тем переговоров: расширение оборонного сотрудничества и совместное производство современного оружия. Основной акцент — на разработке дальнобойных беспилотников для ударов по стратегическим целям врага.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина и Германия 14 апреля 2026 года впервые за более чем 20 лет провели межправительственные консультации. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и подписанные документы. Владимир Зеленский заявил, что отношения между странами вышли на уровень стратегического партнерства.