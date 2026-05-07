Парад в России зависит от Украины: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Украины четкое предложение о прекращении огня и переходе к дипломатии, впрочем, не остановила ни одну из своей военной активности. По его словам, Украина будет действовать зеркально, учитывая ситуацию ночью и в четверг. Он подчеркнул, что военный парад в Москве зависит от Киева.

Гости эфира

Дмитрий Васильев — президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ;

Леонид Николаенко — первый заместитель городского головы Сум;

Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан;

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Дмитрий Иванов — председатель ОО "ДОБРОБАТ";

Оксана Савчук — народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;

Ярослав Макитра — политтехнолог;

Виталий Маркив — майор, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій".

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркивал, что Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России.

Однако уже незадолго российская сторона сорвала режим прекращения огня. По словам президента, Украина зафиксировала не менее 1820 нарушений.