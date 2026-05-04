Подземные школы и вызовы для Харькова: интервью с Тереховым

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью для Новини.LIVE рассказал о том, как город пережил сложную зиму. Также он обозначил ключевые вызовы, стоящие перед Харьковом сейчас. Отдельно речь шла о строительстве подземных школ и возвращении харьковчан в город.

О чем будет говорить в интервью Игорь Терехов

Мэр Харькова в интервью подробно будет раскрывать следующие темы:

Как Харьков пережил тяжелую зиму;

Вызовы для Харькова;

Децентрализация энергетики;

Бесплатный проезд в Харькове не будут отменять;

Государство должно помочь прифронтовым городам содержать людей;

Харьков откроет 24 подземную школу;

Возвращаются ли харьковчане домой;

Цена ошибки в прифронтовых городах слишком велика.

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов отметил необходимость обеспечения украинцев доступным и качественным жильем. По его словам, обновление жилищной политики должно сохранять социальный фокус и учитывать условия разных регионов. Также он подчеркнул важность создания устойчивой модели финансирования за счет внутренних и международных ресурсов.

Новини.LIVE также писали, что ранее Игорь Терехов заявлял о необходимости убрать бюрократические преграды в подготовке к отопительному сезону. По его словам, затягивание согласований тормозит запуск когенерационных установок в прифронтовых городах. Он подчеркнул, что без упрощения процедур пройти зиму будет сложно.