Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

Прошел год после громкой фармацевтической реформы, которая должна была сделать лекарства более доступными для украинцев. Власть обещала снижение цен и урегулирование фармацевтического рынка для прозрачного ценообразования. Но почему нововведения обернулись для нас ростом цен, дефицитом препаратов и закрытием аптек?

В первой серии спецвыпуска "Формула виживання" журналистка Диана Лановец пытается разобраться, почему реформа, которая должна была облегчить жизнь пациентам, обернулась ростом цен, дефицитом препаратов и закрытием аптек.

Среди ключевых шагов: ограничение наценок для аптек (до 35%) и дистрибьюторов (до 8%); запрет маркетинговых платежей; создание Национального каталога цен; ограничение влияния крупных дистрибьюторов.

Первые результаты выглядели оптимистично — чиновники отчитывались о сотнях миллионов гривен сэкономленных средств. Но почувствовали ли это сами украинцы?

По данным Proxima Research: фармрынок в деньгах вырос до 143 млрд грн и одновременно объем потребления лекарств упал до минимума за годы полномасштабной войны. То есть украинцы платят больше — но получают меньше.

