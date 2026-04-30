Путин заявил о готовности объявить перемирие: эфир Ранок.LIVE

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональд Трамп заявил о намерении объявить перемирие на 9 мая. Как сообщил его помощник Юрий Ушаков, беседа длилась более полутора часов. По словам Ушакова, Трамп одобрительно отозвался о прекращении огня, которое Россия объявляла на период Пасхи. В этом контексте Путин проинформировал американского президента о готовности ввести новое перемирие на время празднования победы в так называемой Великой отечественной войне. Помощник главы Кремля отметил, что Трамп поддержал эту инициативу. Также, по его словам, во время разговора американский президент подчеркнул, что договоренность по урегулированию войны в Украине находится на завершающей стадии.

Отдельно ведущие и гости проанализируют расширение программ поддержки для ВПО, подготовку к возвращению миллионов украинцев из-за рубежа, а также параметры будущей пенсионной реформы и дискуссии о возрасте выхода на пенсию.

Эксперты прокомментируют сигналы со стороны США и России относительно возможных договоренностей, перспективы завершения войны, позицию Украины в переговорах с ЕС и обострение в отношениях с Израилем. Также будут говорить о рисках для НАТО и оценки дальнейших планов России.

Кроме того, вы узнаете требования МВФ, налоговые изменения для ФЛП, возможное введение сборов на международные посылки, график получения финансовой помощи от ЕС и вероятные доплаты военным, состояние экономики, экспорт украинского оружия, последствия заморозков для урожая и цен, а также влияние погодных условий на аграрный сектор.

Новини.LIVE ранее писали, что американский президент Дональд Трамп сделал новое заявление относительно присутствия войск в Европе. Он заявил, что рассматривает сокращение войск США в Германии.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что США не давит на Россию. Этим самым она способствует затягиванию войны.