G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

В французском городе Эвиан-ле-Бен в понедельник, 15 июня 2026 года, стартовал 52-й саммит лидеров стран «Большой семерки» (G7). Принимающий встречу в этом году президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что центральными темами трехдневного мероприятия станут поиск путей урегулирования международных кризисов и противодействие глобальным дисбалансам. В частности, лидеры G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями стран Ближнего Востока будут разрабатывать дипломатические условия для прекращения войны в Украине, а также координировать шаги по разрешению кризиса вокруг Ирана после заключения его соглашения о безопасности с США. Отдельное внимание участники международного клуба планируют уделить вопросам долгосрочной финансовой и оборонной устойчивости Киева.

Об этом и не только вы услышите в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 15 июня

Сегодня гости эфира Вечір.LIVE:

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, профилировщик

Олесь Доний, политолог, общественный деятель

Екатерина Коваль, эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации

Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group

Виталий Кулик, футуролог

Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киев

Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества

Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы

Ранее Новини.LIVE писали о заявлении Эммануэля Макрона. Французский лидер назвал конкретные темы, которым будет уделяться наибольшее внимание в рамках заседания «Большой семерки».

Тем временем Владимир Зеленский в очередной раз пригласил кремлевского диктатора Владимира Путина на переговоры. Он предложил встретиться в рамках саммита G7 и сообщил, что на переговорах могли бы присутствовать лидеры и других стран, но в Кремле это предложение проигнорировали.