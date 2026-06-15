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G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

15 июня 2026 г. 18:05

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

Text

07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

В французском городе Эвиан-ле-Бен в понедельник, 15 июня 2026 года, стартовал 52-й саммит лидеров стран «Большой семерки» (G7). Принимающий встречу в этом году президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что центральными темами трехдневного мероприятия станут поиск путей урегулирования международных кризисов и противодействие глобальным дисбалансам. В частности, лидеры G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями стран Ближнего Востока будут разрабатывать дипломатические условия для прекращения войны в Украине, а также координировать шаги по разрешению кризиса вокруг Ирана после заключения его соглашения о безопасности с США. Отдельное внимание участники международного клуба планируют уделить вопросам долгосрочной финансовой и оборонной устойчивости Киева.

Об этом и не только вы услышите в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 15 июня

Сегодня гости эфира Вечір.LIVE:

  • Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, профилировщик
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель
  • Екатерина Коваль, эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE
  • Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации
  • Андрей Длигач, доктор экономических наук, председатель Advanter Group
  • Виталий Кулик, футуролог
  • Павел Петров, пресс-секретарь ГСЧС г. Киев
  • Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы

Ранее Новини.LIVE писали о заявлении Эммануэля Макрона. Французский лидер назвал конкретные темы, которым будет уделяться наибольшее внимание в рамках заседания «Большой семерки».

Тем временем Владимир Зеленский в очередной раз пригласил кремлевского диктатора Владимира Путина на переговоры. Он предложил встретиться в рамках саммита G7 и сообщил, что на переговорах могли бы присутствовать лидеры и других стран, но в Кремле это предложение проигнорировали.

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