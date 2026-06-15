Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

В понедельник, 15 июня, ночью россияне атаковали на Украину. В частности, была повреждена киностудия имени Довженко в Киеве, где сгорел костюмерный цех. Во время обстрела сгорела крупнейшая костюмная коллекция Украины: ущерб оценивается.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать события в Украине и мире будут:

Олег Лесной, политолог, вице-президент аналитического центра "Политика";

Иван Тимочко, военный эксперт;

Петр Олещук, политолог;

Ростислав Коробка, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;

Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации;

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;

Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации;

Руслан Музычук, пресс-секретарь Национальной гвардии Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что ночью 15 июня армия РФ атаковала Днепр. Разрушено одно из зданий колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и культурном учреждении, поврежден Дом органной и камерной музыки.

Также мы сообщали, что по Славянску нанесла удар российская авиация. В результате российского авиаудара ранены шесть мирных жителей, в том числе 9-летний мальчик. Также взрывами повреждены 24 многоэтажных дома и три автомобиля.