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Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

15 июня 2026 г. 7:53

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

В понедельник, 15 июня, ночью россияне атаковали на Украину. В частности, была повреждена киностудия имени Довженко в Киеве, где сгорел костюмерный цех. Во время обстрела сгорела крупнейшая костюмная коллекция Украины: ущерб оценивается.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать события в Украине и мире будут:

  • Олег Лесной, политолог, вице-президент аналитического центра "Политика";
  • Иван Тимочко, военный эксперт;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Ростислав Коробка, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
  • Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации;
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации;
  • Руслан Музычук, пресс-секретарь Национальной гвардии Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что ночью 15 июня армия РФ атаковала Днепр. Разрушено одно из зданий колледжа, взрывной волной выбиты окна в школе и культурном учреждении, поврежден Дом органной и камерной музыки.

Также мы сообщали, что по Славянску нанесла удар российская авиация. В результате российского авиаудара ранены шесть мирных жителей, в том числе 9-летний мальчик. Также взрывами повреждены 24 многоэтажных дома и три автомобиля.

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