Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

Россия подвергла Украину массированной атаке, повредив гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия, в частности Киево-Печерскую лавру, «Мистецький арсенал» и киностудию имени Довженко в Киеве. Утром 15 июня Владимир Зеленский посетил поврежденную Киево-Печерскую лавру вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром внутренних дел Игорем Клименко. Также он пообещал достойный ответ Путину на эту циничную атаку.
Об этом и не только вы услышите в эфире программы День.LIVE.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать события в Украине и мире будут:
- Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
- Ольга Сагайдак, председатель правления Коалиции деятелей культуры;
- Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS;
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя Комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины в 2016–2019 годах, проректор Харьковского национального университета имени Василия Каразина;
- Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
- Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
Темы эфира:
Гости эфира обсудят следующие темы:
- Украина получила дополнительные ракеты для систем Patriot;
- Зеленский требует от G7 ответа на массированный удар РФ;
- в результате атаки на Киев погибли люди;
- в Киеве растет число пострадавших;
- Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время;
- Зеленский обсудил с Трампом шаги, которые могут помочь приблизить мир;
- удар по Киево-Печерской лавре: глава МВД спасал старинные иконы из горящего собора;
- налог на землю в Украине: кто и за какие участки может не платить;
- часть Салтовки в Харькове останется без газа: перечень адресов.
Как ранее писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина недавно получила дополнительные ракеты для комплекса Patriot. Однако вопрос усиления противовоздушной обороны все равно остается одним из ключевых в переговорах с союзниками.
Также мы сообщали, что Украина срочно инициирует официальные процедуры в ЮНЕСКО из-за варварского российского обстрела Киево-Печерской лавры. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что варварские действия Кремля можно сравнить с действиями ИГИЛ.