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Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

15 июня 2026 г. 13:09

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Россия подвергла Украину массированной атаке, повредив гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия, в частности Киево-Печерскую лавру, «Мистецький арсенал» и киностудию имени Довженко в Киеве. Утром 15 июня Владимир Зеленский посетил поврежденную Киево-Печерскую лавру вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром внутренних дел Игорем Клименко. Также он пообещал достойный ответ Путину на эту циничную атаку.

Об этом и не только вы услышите в эфире программы День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать события в Украине и мире будут:

  • Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • Ольга Сагайдак, председатель правления Коалиции деятелей культуры;
  • Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя Комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины в 2016–2019 годах, проректор Харьковского национального университета имени Василия Каразина;
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Темы эфира:

Гости эфира обсудят следующие темы:

  • Украина получила дополнительные ракеты для систем Patriot;
  • Зеленский требует от G7 ответа на массированный удар РФ;
  • в результате атаки на Киев погибли люди;
  • в Киеве растет число пострадавших;
  • Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время;
  • Зеленский обсудил с Трампом шаги, которые могут помочь приблизить мир;
  • удар по Киево-Печерской лавре: глава МВД спасал старинные иконы из горящего собора;
  • налог на землю в Украине: кто и за какие участки может не платить;
  • часть Салтовки в Харькове останется без газа: перечень адресов.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина недавно получила дополнительные ракеты для комплекса Patriot. Однако вопрос усиления противовоздушной обороны все равно остается одним из ключевых в переговорах с союзниками.

Также мы сообщали, что Украина срочно инициирует официальные процедуры в ЮНЕСКО из-за варварского российского обстрела Киево-Печерской лавры. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что варварские действия Кремля можно сравнить с действиями ИГИЛ.

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