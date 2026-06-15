Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

Россия подвергла Украину массированной атаке, повредив гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия, в частности Киево-Печерскую лавру, «Мистецький арсенал» и киностудию имени Довженко в Киеве. Утром 15 июня Владимир Зеленский посетил поврежденную Киево-Печерскую лавру вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром внутренних дел Игорем Клименко. Также он пообещал достойный ответ Путину на эту циничную атаку.

Об этом и не только вы услышите в эфире программы День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать события в Украине и мире будут:

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;

Ольга Сагайдак, председатель правления Коалиции деятелей культуры;

Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS;

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя Комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины в 2016–2019 годах, проректор Харьковского национального университета имени Василия Каразина;

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Темы эфира:

Гости эфира обсудят следующие темы:

Украина получила дополнительные ракеты для систем Patriot;

Зеленский требует от G7 ответа на массированный удар РФ;

в результате атаки на Киев погибли люди;

в Киеве растет число пострадавших;

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время;

Зеленский обсудил с Трампом шаги, которые могут помочь приблизить мир;

удар по Киево-Печерской лавре: глава МВД спасал старинные иконы из горящего собора;

налог на землю в Украине: кто и за какие участки может не платить;

часть Салтовки в Харькове останется без газа: перечень адресов.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина недавно получила дополнительные ракеты для комплекса Patriot. Однако вопрос усиления противовоздушной обороны все равно остается одним из ключевых в переговорах с союзниками.

Также мы сообщали, что Украина срочно инициирует официальные процедуры в ЮНЕСКО из-за варварского российского обстрела Киево-Печерской лавры. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что варварские действия Кремля можно сравнить с действиями ИГИЛ.