Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

Військовослужбовці можуть перебувати на позиціях не більше 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією. Відповідне рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та підписав відповідний наказ.

Ефір День.LIVE 30 квітня

Ведучі обговорять з гостями рішення про обов'язкову ротацію військових: відтепер перебування на передовій обмежуватиметься двома місяцями з подальшою заміною підрозділів. Експерти оцінять, як це вплине на ситуацію на фронті, боєздатність армії та фізичний стан військовослужбовців.

Також обговорять нічну масовану атаку Росії із застосуванням понад 200 безпілотників і балістики, робота ППО та наслідки ударів, зокрема по Одесі.

Окремо зупиняться на заяві Дональда Трампа щодо можливого одночасного завершення війн в Україні та Ірані, а також його намір скоротити американський військовий контингент у Німеччині.

Запрошені гості:

Ілля Котов, експерт з публічної політики

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"

Софія Федина, народний депутат України

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. Мечникова

Дмитро Калько, адвокат, правозахисник

Дмитро Соломчук, народний депутат України

Марія Зайцева, засновниця БФ "Незламний Харків"

Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що дав доручення уточнити, що саме хоче Кремль стосовно перемир'я на 9 травня. Він додав, що Україна хоче тривалого та надійного миру.

Також Пентагон зняв блок з військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Рішення ухвалили на тлі критики з боку американських законодавців і дискусій щодо пріоритетів оборонних витрат США.