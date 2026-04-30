Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE arrow
Сирський встановив нові терміни перебування на фронті: ефір День.LIVE

30 апреля 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Text

08:00 Путин заявил о готовности объявить перемирие: эфир Ранок.LIVE

29 апреля 2026
Text

19:00 Коммунальный коллапс и цены на проезд: эфир Київський час

Text

18:06 Ауслендер о бунтах из-за Туапсе и ошибке Путина: Вечір.LIVE

Text

13:00 Король Чарльз III призвал мир помогать Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина начала экспортировать оружие: эфир Ранок.LIVE

28 апреля 2026
Text

18:10 Киев атаковали БпЛА, обломки на кладбище и недострой: Вечір.LIVE

Text

13:10 Клименко объявил о важных изменениях в работе полиции: эфир День.LIVE

Text

08:00 Мерц назвал цену мира в Украине и вступления в ЕС: эфир Ранок.LIVE

27 апреля 2026
Text

18:02 Украине предлагают создать новый оборонный союз: эфир Вечір.LIVE

Text

Text

Text

Text

Text

Військовослужбовці можуть перебувати на позиціях не більше 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією. Відповідне рішення прийняв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та підписав відповідний наказ.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 30 квітня

Ведучі обговорять з гостями рішення про обов'язкову ротацію військових: відтепер перебування на передовій обмежуватиметься двома місяцями з подальшою заміною підрозділів. Експерти оцінять, як це вплине на ситуацію на фронті, боєздатність армії та фізичний стан військовослужбовців.

Також обговорять нічну масовану атаку Росії із застосуванням понад 200 безпілотників і балістики, робота ППО та наслідки ударів, зокрема по Одесі.

Окремо зупиняться на заяві Дональда Трампа щодо можливого одночасного завершення війн в Україні та Ірані, а також його намір скоротити американський військовий контингент у Німеччині.

Запрошені гості:

  • Ілля Котов, експерт з публічної політики
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
  • Софія Федина, народний депутат України
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. Мечникова
  • Дмитро Калько, адвокат, правозахисник
  • Дмитро Соломчук, народний депутат України
  • Марія Зайцева, засновниця БФ "Незламний Харків"

Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що дав доручення уточнити, що саме хоче Кремль стосовно перемир'я на 9 травня. Він додав, що Україна хоче тривалого та надійного миру.

Також Пентагон зняв блок з військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Рішення ухвалили на тлі критики з боку американських законодавців і дискусій щодо пріоритетів оборонних витрат США.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:31 В семи областях перебои со светом из-за обстрелов России

13:26 На Солнце были вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

13:26 День пограничника: Александр Сырский поздравил военных

13:14 Безуглая набросилась на нардепа и сломала микрофон в Раде

13:13 В Днепре возросло количество раненых из-за российского обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: его разыскивают

13:05 Поездка за границу: что нужно сделать с подарками до возвращения в Украину

13:04 Афера с авто для ВСУ: Эстония передала Украине организатора схемы

13:00 Украинцы получат от UNHCR Ukraine 12 300 грн: кто имеет право

Text

13:31 В семи областях перебои со светом из-за обстрелов России

13:26 На Солнце были вспышки М-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

13:26 День пограничника: Александр Сырский поздравил военных

13:14 Безуглая набросилась на нардепа и сломала микрофон в Раде

13:13 В Днепре возросло количество раненых из-за российского обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 На Ровенщине мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции: его разыскивают

13:05 Поездка за границу: что нужно сделать с подарками до возвращения в Украину

13:04 Афера с авто для ВСУ: Эстония передала Украине организатора схемы

13:00 Украинцы получат от UNHCR Ukraine 12 300 грн: кто имеет право

12:50 Цена на нефть достигла максимума: Трамп пообещал дешевый бензин

06:33 Начало курортного сезона в Одессе 2026: условия отдыха во время войны

06:19 Нападения на ТЦК и принудительная мобилизация — будет ли реформа

24 апреля

06:33 Продукты на Новом базаре в Одессе: как изменились цены весной

22 апреля

22:33 Холодная зима на Одесчине может повредить урожай фруктов: прогнозы

21 апреля

19:43 Теракт в Одессе: стали ли одесситы более осторожными

20 апреля

22:33 Черное море и курортный сезон: готова ли Одесса принимать туристов

06:09 Война на Ближнем Востоке и риски для Украины: интервью с Куртом Волкером

17 апреля

19:43 В Одессе подорожали продукты: цены на Киевском рынке в апреле

16 апреля

15:52 7 000 грн на ребенка до года: когда должны прийти выплаты от госсударства

15 апреля

22:33 Пляжный сезон в Одессе — 2026: стоит ли открывать

Text

Text

29 апреля
Text

Text

Text

Видео по теме

Все видео
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации