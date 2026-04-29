Главная arrow Відео arrow Украина начала экспортировать оружие: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина начала экспортировать оружие: эфир Ранок.LIVE

Украина начала экспортировать оружие: эфир Ранок.LIVE

29 апреля 2026 г. 8:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к запуску экспорта украинского вооружения. По его словам, на уровне государственных институтов уже согласованы все необходимые решения и механизмы. Глава государства отметил, что украинские разработки в сфере безопасности, а также вооружение, проверенное в условиях современной войны, вызывают интерес у международных партнеров, которые стремятся усилить защиту собственной государственности и безопасность граждан.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 апреля

Ведущие обсудят с гостями заявления Дональда Трампа о войне России против Украины, изменение фокуса США, возможность трехсторонних переговоров с участием Вашингтона и Москвы, а также новые дипломатические сигналы из Европы. Отдельно речь пойдет о напряжении вокруг Израиля и ситуации с незаконным вывозом украинского зерна в третьи страны, что влияет на отношения Украины с партнерами.

Параллельно в эфире рассмотрят планы РФ по новым наступлениям, риски для стран НАТО и развитие оборонных технологий, в частности использование наземных роботизированных комплексов на фронте. Кроме того, гости обсудят состояние безопасности на юге, подготовку к летнему сезону и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Также внимание уделят экономике, а именно: ситуации на энергетических и финансовых рынках, ценам на нефть, курсу валют, международной помощи от ЕС и перспективам экспорта украинского вооружения.

Приглашенные гости Ранок.LIVE

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Виктор Гальчинский — финансовый аналитик, член правления ОО "Линия 102.Юа";
  • Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр;
  • Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина - НАТО";
  • Арсений Пушкаренко — народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики;
  • Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины (2019-2024);
  • Руслан Рохов — политолог;
  • Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета;
  • Петр Олещук — политолог.

Новини.LIVE писали ранее, что в Кремле уже начали готовиться к проведению парада 9 мая. Однако, техники и военных на параде не будет.

Также новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому. Он предлагает встретиться на Закарпатье в Берегово.

Киев атаковали БпЛА, обломки на кладбище и недострой: Вечір.LIVE

Киев атаковали БпЛА, обломки на кладбище и недострой: Вечір.LIVE

28 апреля 2026 г. 18:10
Клименко объявил о важных изменениях в работе полиции: эфир День.LIVE

Клименко объявил о важных изменениях в работе полиции: эфир День.LIVE

28 апреля 2026 г. 13:10
Мерц назвал цену мира в Украине и вступления в ЕС: эфир Ранок.LIVE

Мерц назвал цену мира в Украине и вступления в ЕС: эфир Ранок.LIVE

28 апреля 2026 г. 8:00
Украине предлагают создать новый оборонный союз: эфир Вечір.LIVE

Украине предлагают создать новый оборонный союз: эфир Вечір.LIVE

27 апреля 2026 г. 18:02
В Украине продлят военное положение до 2 августа: эфир День.LIVE

В Украине продлят военное положение до 2 августа: эфир День.LIVE

27 апреля 2026 г. 13:20
Сырский раскрыл неожиданные детали ударов по РФ: эфир Ранок.LIVE

Сырский раскрыл неожиданные детали ударов по РФ: эфир Ранок.LIVE

27 апреля 2026 г. 8:00
Россия готовит нападение на НАТО: эфир Вечір.LIVE

Россия готовит нападение на НАТО: эфир Вечір.LIVE

24 апреля 2026 г. 18:00
Трамп готовит неожиданный шаг в отношении Путина: эфир День.LIVE

Трамп готовит неожиданный шаг в отношении Путина: эфир День.LIVE

24 апреля 2026 г. 13:00

