Украина начала экспортировать оружие: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к запуску экспорта украинского вооружения. По его словам, на уровне государственных институтов уже согласованы все необходимые решения и механизмы. Глава государства отметил, что украинские разработки в сфере безопасности, а также вооружение, проверенное в условиях современной войны, вызывают интерес у международных партнеров, которые стремятся усилить защиту собственной государственности и безопасность граждан.

Эфир Ранок.LIVE 29 апреля

Ведущие обсудят с гостями заявления Дональда Трампа о войне России против Украины, изменение фокуса США, возможность трехсторонних переговоров с участием Вашингтона и Москвы, а также новые дипломатические сигналы из Европы. Отдельно речь пойдет о напряжении вокруг Израиля и ситуации с незаконным вывозом украинского зерна в третьи страны, что влияет на отношения Украины с партнерами.

Параллельно в эфире рассмотрят планы РФ по новым наступлениям, риски для стран НАТО и развитие оборонных технологий, в частности использование наземных роботизированных комплексов на фронте. Кроме того, гости обсудят состояние безопасности на юге, подготовку к летнему сезону и поддержку внутренне перемещенных лиц.

Также внимание уделят экономике, а именно: ситуации на энергетических и финансовых рынках, ценам на нефть, курсу валют, международной помощи от ЕС и перспективам экспорта украинского вооружения.

Приглашенные гости Ранок.LIVE

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Виктор Гальчинский — финансовый аналитик, член правления ОО "Линия 102.Юа";

Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр;

Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина - НАТО";

Арсений Пушкаренко — народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики;

Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины (2019-2024);

Руслан Рохов — политолог;

Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета;

Петр Олещук — политолог.

Новини.LIVE писали ранее, что в Кремле уже начали готовиться к проведению парада 9 мая. Однако, техники и военных на параде не будет.

Также новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому. Он предлагает встретиться на Закарпатье в Берегово.