РФ атакует энергетику и гражданскую инфраструктуру Украины: эфир День.LIVE

Этой ночью российские войска атаковали украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и гражданские объекты, сообщил Владимир Зеленский. В результате ударов пять человек пострадали в Одессе, еще один — в Кривом Роге, на Харьковщине повреждена железнодорожная инфраструктура, также под обстрелами оказались Сумская и Запорожская области.
Смотрите эфир День.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.
Темы эфира
- Зеленский сообщил о дальнобойных ударах по России в ответ на атаки по Украине;
- ночной обстрел Украины: россияне применили 210 БпЛА;
- "Много вопросов без ответов": Кайя Каллас прокомментировала звонки Трампа в Кремль;
- РФ атаковала жилые дома в Одессе, вызвав пожары;
- Зеленский анонсировал новые удары по "теневому флоту" России.
Гости эфира
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
- Сергей Таран, политолог;
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батьківщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
- Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
- Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;
- Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, подчеркнув необходимость заставить агрессора перейти к дипломатическому урегулированию войны.
В то же время российские войска в течение суток интенсивно обстреливали приграничные громады Сумской области. В результате атак ранения получили 12 мирных жителей, также зафиксированы значительные разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.