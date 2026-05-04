Украинские дроны долетели до Москвы: эфир День.LIVE

Ведущие обсудят с гостями ночную атаку беспилотников по Москве: удар по зданию на Мосфильмовской улице, реакцию российских властей и возможные последствия для безопасности столицы России накануне 9 мая. Также рассмотрят заявления Владимира Зеленского о потенциальных рисках для парада в Москве.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 4 мая

Украина ожидает транш из €90 млрд помощи: когда поступят средства и как они повлияют на экономику;

Налоги, курс валют и цены: что происходит с бюджетом, топливом, лекарствами и продуктами;

Демографический кризис: Украине нужно до 4,5 млн работников - спасет ли иммиграция;

Зеленский в Ереване: переговоры, роль Европы и перспективы дипломатии;

Перемирие на 9 мая и подготовка Москвы: что стоит за заявлениями Кремля;

Удар дрона по Москве в нескольких километрах от Кремля: новый этап войны;

Война дронов: как работает "антидроновий купол", что такое "килзона" и есть ли эффективные ответы на массовые атаки БпЛА;

Угроза из Беларуси: активность у границы и риски безопасности;

Санкции, "теневой флот" РФ и напряжение возле Ормузского пролива;

Восстановление инфраструктуры: дороги, проекты и готовность регионов к сложной зиме.

Гости эфира День. LIVE

Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Василий Воскобойник, президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству;

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института;

Денис "Гектор" Городничий, главный сержант батареи перехватчиков 115 ОМБр;

Андрей Демченко, спикер ГПСУ;

Александр Левченко, дипломат;

Виталий Яремчук, юрист-международник;

Ярослав Бондарчук, представитель Службы восстановления в Житомирской области.

Как писал уже ранее Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно дроновых атак по России. Он заявил, что украинские беспилотники уже имеют большую дальность для атак и предупредил о летних атаках, если Путин не захочет перейти к дипломатии для окончания войны.

Между тем, по данным разведки ЕС, Владимир Путин настолько боится покушения и заговора элит против него, что месяцами сидит в бункере и усилил охрану и проверки в отношении всех лиц, с которыми он определенным образом может контактировать. В то же время в российских спецслужбах нарастают конфликты и внутренние споры.