Украинские дроны долетели до Москвы: эфир День.LIVE
Украинские дроны долетели до Москвы: эфир День.LIVE

4 мая 2026 г. 13:00

Ведущие обсудят с гостями ночную атаку беспилотников по Москве: удар по зданию на Мосфильмовской улице, реакцию российских властей и возможные последствия для безопасности столицы России накануне 9 мая. Также рассмотрят заявления Владимира Зеленского о потенциальных рисках для парада в Москве.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 4 мая

  • Украина ожидает транш из €90 млрд помощи: когда поступят средства и как они повлияют на экономику;
  • Налоги, курс валют и цены: что происходит с бюджетом, топливом, лекарствами и продуктами;
  • Демографический кризис: Украине нужно до 4,5 млн работников - спасет ли иммиграция;
  • Зеленский в Ереване: переговоры, роль Европы и перспективы дипломатии;
  • Перемирие на 9 мая и подготовка Москвы: что стоит за заявлениями Кремля;
  • Удар дрона по Москве в нескольких километрах от Кремля: новый этап войны;
  • Война дронов: как работает "антидроновий купол", что такое "килзона" и есть ли эффективные ответы на массовые атаки БпЛА;
  • Угроза из Беларуси: активность у границы и риски безопасности;
  • Санкции, "теневой флот" РФ и напряжение возле Ормузского пролива;
  • Восстановление инфраструктуры: дороги, проекты и готовность регионов к сложной зиме.

Гости эфира День. LIVE

  • Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Василий Воскобойник, президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству;
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Денис "Гектор" Городничий, главный сержант батареи перехватчиков 115 ОМБр;
  • Андрей Демченко, спикер ГПСУ;
  • Александр Левченко, дипломат;
  • Виталий Яремчук, юрист-международник;
  • Ярослав Бондарчук, представитель Службы восстановления в Житомирской области.

Как писал уже ранее Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно дроновых атак по России. Он заявил, что украинские беспилотники уже имеют большую дальность для атак и предупредил о летних атаках, если Путин не захочет перейти к дипломатии для окончания войны.

Между тем, по данным разведки ЕС, Владимир Путин настолько боится покушения и заговора элит против него, что месяцами сидит в бункере и усилил охрану и проверки в отношении всех лиц, с которыми он определенным образом может контактировать. В то же время в российских спецслужбах нарастают конфликты и внутренние споры.

