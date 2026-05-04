Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

Ведущие обсудят с гостями международные сигналы вокруг Украины: визит Владимира Зеленского в Ереван, контакты с европейскими лидерами и готовность к новому раунду переговоров в трехстороннем формате. Также проанализируют заявления о возможном "перемирии" до 9 мая и оценки, имеет ли оно реальный смысл, учитывая подготовку Москвы к параду.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 4 мая
Эксперты прокомментируют позицию Венгрии по евроинтеграции Украины и требованиям к правам национальных меньшинств, а также общему состоянию отношений между Киевом и Будапештом.
Также в фокусе эфира будет ситуация на Лиманском направлении и на Сумщине, активность российских дронов, эффективность антидронових сеток и риски для приграничных регионов. Параллельно обсудят последствия ударов по Днепру и Запорожью, уровень угроз и меры безопасности, которые внедряют на местах.
В студии поднимут вопрос о реформировании армии, введении обязательной ротации военных, работе военных психологов и дискуссионные инициативы по мобилизации и ответственности за уклонение.
Кроме того, вы услышите отзывы и прогнозы экспертов на экономические темы: цены на нефть и топливо, требования к рынку со стороны АМКУ, перспективы изменения системы субсидий и влияние энергетических факторов на экономику Украины.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам
- Тибор Томпа, председатель венгерской общины Киева и Киевской области
- "Дисней", заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр
- Владимир Бицак, директор аналитического центра
- Николай Томенко, политический и общественный деятель
- Игорь Маковцев, заместитель городского головы Днепра
- Руслан Приходько, заместитель министра по делам ветеранов
- Александр Коваленко, спикер Запорожской ОВА
- Тарас Боровский, военный юрист
- Максим Гардус, эксперт по коммуникациям Razom We Stand
- Татьяна Козаченко, адвокат
