Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция arrow
Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

4 мая 2026 г. 8:48

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:48 Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

Text

08:00 Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

1 мая 2026
Text

21:40 Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

Text

21:00 Прочная стратегия для Украины: выпуск "Архітектура Безпеки" с Климкиным

Text

18:00 С июня в Украине стартует реформа армии: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 РФ атакует энергетику и гражданскую инфраструктуру Украины: эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп раскритиковал Мерца из-за Ирана: эфир Ранок.LIVE

30 апреля 2026
Text

21:00 Продолжение переговоров и легализация оружия: интервью с Подоляком

Text

20:00 Ближний Восток, конец ОПЕК и курс доллара: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:13 Украинцам советуют сделать запасы воды: эфир Вечір.LIVE

Text

08:48 Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

Text

08:00 Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

1 мая 2026
Text

21:40 Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

Text

21:00 Прочная стратегия для Украины: выпуск "Архітектура Безпеки" с Климкиным

Text

18:00 С июня в Украине стартует реформа армии: эфир Вечір.LIVE

Ереван принимает масштабный саммит Европейского политического сообщества, где главы правительств и государств будут обсуждать стратегии прекращения вооруженных конфликтов с участием России, Украины, США, Израиля и Ирана. Встреча начнется вечером 3 мая, причем к европейским политикам впервые присоединится канадский премьер Марк Карни, тогда как канцлер Германии мероприятие пропустит.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на Новини.LIVE.

Саммит Европейского политического сообщества - что это за мероприятие

Официальный старт мероприятия запланирован на 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 мая. Масштабную встречу откроет торжественный ужин, организованный армянским президентом Ваагном Хачатуряном совместно с главой правительства Николом Пашиняном.

В Ереван прибывают руководители правительств и главы государств из более чем сорока стран Европы. На повестке дня стоит координация международных усилий, направленных на остановку агрессии России против Украины, а также обсуждение военного противостояния Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

Платформа Европейского политического сообщества, которую начали в 2022 году как реакцию на полномасштабное российское вторжение на украинские территории, на этот раз расширяет свою географию. К формату, созданному для изоляции Москвы на международной арене и усиления континентальной безопасности, впервые присоединится представитель другого континента. Это премьер-министр Канады Марк Карни.

В то же время на дипломатической площадке в Армении не будет одного из ключевых европейских игроков - канцлера Германии. Пресс-секретарь немецкого правительства в комментарии агентству AFP официально подтвердила, что Фридрих Мерц не приедет на двухдневные переговоры. Свое отсутствие на саммите немецкая сторона объяснила наличием у главы правительства "других обязательств".

Новини.LIVE ранее писали, что Великобритания хочет создать новый союз, куда войдут десять европейских государств. Речь идет о военно-морской группировке, которая должна защитить северные рубежи от российских провокаций и агрессии.

В то же время вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Тарас Качка сделал заявление относительно сроков вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Украина может подписать договор о членстве уже в следующем году, но на реализацию может уйти несколько лет.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:03 Зеленский прибыл в Ереван и высказался о кредите для Украины

08:50 Субсидии на лето: какую справку нужно иметь пенсионерам

Text

08:48 Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

08:27 Путин боится государственного переворота: тайный отчет разведки ЕС

08:10 Две украинские монеты принесут значительный доход: на что обратить внимание

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Денежная помощь в 10 областях: кто получит из украинцев в мае

Text

08:00 Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

07:53 Смертельное ДТП в Гатном: Peugeot наехал на детей на самокате

07:04 Дешевые лекарства в Украине исчезают: почему так произошло

06:30 Эксперт предположил, что ТЦК могут начать проводить рейды за рубежом

09:03 Зеленский прибыл в Ереван и высказался о кредите для Украины

08:50 Субсидии на лето: какую справку нужно иметь пенсионерам

08:27 Путин боится государственного переворота: тайный отчет разведки ЕС

08:10 Две украинские монеты принесут значительный доход: на что обратить внимание

08:00 Денежная помощь в 10 областях: кто получит из украинцев в мае

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:53 Смертельное ДТП в Гатном: Peugeot наехал на детей на самокате

07:04 Дешевые лекарства в Украине исчезают: почему так произошло

06:30 Эксперт предположил, что ТЦК могут начать проводить рейды за рубежом

06:30 Заменил паспорт: ТЦК должен продлить отсрочку

06:13 Коррупция на войне приведет к взрыву, — Подоляк

06:13 Коррупция на войне приведет к взрыву, — Подоляк

2 мая

06:33 События 2 мая в Одессе: мнения жителей города спустя 12 лет

1 мая

17:47 Первое мая в Одессе: будет ли праздник во время войны

06:33 День рождения главы Одесской ОВА: достижения за время работы

30 апреля

21:37 Весенний базар в Одессе: сколько стоят огурцы и клубника

25 апреля

06:33 Начало курортного сезона в Одессе 2026: условия отдыха во время войны

06:19 Нападения на ТЦК и принудительная мобилизация — будет ли реформа

24 апреля

06:33 Продукты на Новом базаре в Одессе: как изменились цены весной

22 апреля

22:33 Холодная зима на Одесчине может повредить урожай фруктов: прогнозы

21 апреля

19:43 Теракт в Одессе: стали ли одесситы более осторожными

Text

08:48 Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

Text

08:00 Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

1 мая
Text

21:40 Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

Text

21:00 Прочная стратегия для Украины: выпуск "Архітектура Безпеки" с Климкиным

Text

18:00 С июня в Украине стартует реформа армии: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

4 мая 2026 г. 8:00
Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

1 мая 2026 г. 21:40
Прочная стратегия для Украины: выпуск "Архітектура Безпеки" с Климкиным

Прочная стратегия для Украины: выпуск "Архітектура Безпеки" с Климкиным

1 мая 2026 г. 21:00
С июня в Украине стартует реформа армии: эфир Вечір.LIVE

С июня в Украине стартует реформа армии: эфир Вечір.LIVE

1 мая 2026 г. 18:00
РФ атакует энергетику и гражданскую инфраструктуру Украины: эфир День.LIVE

РФ атакует энергетику и гражданскую инфраструктуру Украины: эфир День.LIVE

1 мая 2026 г. 13:09
Трамп раскритиковал Мерца из-за Ирана: эфир Ранок.LIVE

Трамп раскритиковал Мерца из-за Ирана: эфир Ранок.LIVE

1 мая 2026 г. 8:00
Продолжение переговоров и легализация оружия: интервью с Подоляком

Продолжение переговоров и легализация оружия: интервью с Подоляком

30 апреля 2026 г. 21:00
Ближний Восток, конец ОПЕК и курс доллара: интервью с Алексеем Кущом

Ближний Восток, конец ОПЕК и курс доллара: интервью с Алексеем Кущом

30 апреля 2026 г. 20:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации