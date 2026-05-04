Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

Ереван принимает масштабный саммит Европейского политического сообщества, где главы правительств и государств будут обсуждать стратегии прекращения вооруженных конфликтов с участием России, Украины, США, Израиля и Ирана. Встреча начнется вечером 3 мая, причем к европейским политикам впервые присоединится канадский премьер Марк Карни, тогда как канцлер Германии мероприятие пропустит.

Саммит Европейского политического сообщества - что это за мероприятие

Официальный старт мероприятия запланирован на 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 мая. Масштабную встречу откроет торжественный ужин, организованный армянским президентом Ваагном Хачатуряном совместно с главой правительства Николом Пашиняном.

В Ереван прибывают руководители правительств и главы государств из более чем сорока стран Европы. На повестке дня стоит координация международных усилий, направленных на остановку агрессии России против Украины, а также обсуждение военного противостояния Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

Платформа Европейского политического сообщества, которую начали в 2022 году как реакцию на полномасштабное российское вторжение на украинские территории, на этот раз расширяет свою географию. К формату, созданному для изоляции Москвы на международной арене и усиления континентальной безопасности, впервые присоединится представитель другого континента. Это премьер-министр Канады Марк Карни.

В то же время на дипломатической площадке в Армении не будет одного из ключевых европейских игроков - канцлера Германии. Пресс-секретарь немецкого правительства в комментарии агентству AFP официально подтвердила, что Фридрих Мерц не приедет на двухдневные переговоры. Свое отсутствие на саммите немецкая сторона объяснила наличием у главы правительства "других обязательств".

