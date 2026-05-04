Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее лето может стать переломным в войне, ведь именно в этот период руководство РФ будет вынуждено определиться между дальнейшей эскалацией и поиском дипломатических решений. Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию и углубления оборонного сотрудничества в Европе.

Гости эфира

Игорь Терехов, городской голова Харькова;

Владимир Фесенко, политолог;

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Андрей Длигач, доктор экономических наук, глава Advanter Group;

Олег Постернак, политтехнолог;

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог".

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций против российского теневого флота. По его словам, только согласованные действия международных партнеров способны эффективно ограничить возможности РФ обходить ограничения.

Также глава государства заявил, что украинские беспилотники достигли такого уровня развития, что могут представлять угрозу даже для Москвы во время парада 9 мая. Он подчеркнул, что дальность и эффективность дронов уже позволяют поражать цели на значительном расстоянии.