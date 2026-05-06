РФ разнесла детсад в Сумах, есть пострадавшие: эфир День.LIVE

Российская армия атаковала Сумы днем 6 мая. По официальной информации городских властей, в результате атаки зафиксировано попадание в здание детского сада. Сообщается о повреждении фасада и выбитых окнах. Сейчас уточняются масштабы разрушений, а также последствия для городской инфраструктуры.

Темы эфира

ПВО уничтожила 89 БпЛА этой ночью: РФ атаковала с пяти направлений несмотря на "перемирие";

Россия более 30 раз обстреляла Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые;

Обстрел Харькова: загорелся частный дом, есть пострадавшие;

Удар по промышленному объекту в Запорожской области;

Более 20 погибших за сутки: РФ продолжает атаки, несмотря на режим тишины;

Отсрочка за деньги: нардеп предложил новый подход к бронированию;

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных с Днем пехоты;

Пенсия по инвалидности: какой страховой стаж необходим для получения выплат;

Экономика демонстрирует спад: ВВП Украины в начале года сократился на 1%.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 мая, несмотря на заявленный режим тишины, российские войска совершили масштабную атаку по Украине. Враг применил 108 беспилотников и ракеты.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва фактически проигнорировала призывы к миру, которые поддержало международное сообщество. По его словам, атака свидетельствует о том, что заявления России о готовности к дипломатии накануне 9 мая не соответствуют действительности.