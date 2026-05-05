НАТО экстренно стягивает войска к границам РФ: эфир День.LIVE

В Москве ночью 4 мая беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской. Мэр Сергей Собянин подтвердил атаку, сообщив об отсутствии пострадавших. Российские Telegram-каналы опубликовали фото поврежденного здания. На месте работают экстренные службы, район перекрыт.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 5 мая
Темы прямого эфира:
- Возле Белого дома произошла стрельба: есть раненый;
- В России впервые объявляли ракетную опасность в 2000 км от границы с Украиной;
- Оккупанты повторно ударили по спасателям на Полтавщине, есть погибшие и более 35 раненых;
- НАТО начало масштабные военные учения вдоль всей границы с Россией.
Приглашенные гости эфира:
- Олег Саакян, политолог;
- Екатерина Немченко, депутат Днепропетровского областного совета (заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта);
- Алексей Якубин, кандидат политических наук;
- Юрий Костенко, народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
- Олег Мицик, адвокат;
- Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что глава Украины Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили PURL и совместные программы по безопасности.
Также сообщалось, что Североатлантический Альянс хочет масштабно реформировать свой авиапарк. Речь идет о замене американских разведывательных самолетов.