Украина и Россия обменялись новыми условиями перемирия: эфир Ранок.LIVE

Россия объявила о намерении ввести перемирие на период 8-9 мая, поэтому соответствующее решение, как заявили в Минобороны РФ, принято по поручению Владимира Путина. В Москве ожидают, что Украина поддержит эту инициативу. В то же время Киев выступил с собственным предложением: Владимир Зеленский сообщил о введении режима тишины раньше, который продлится с полуночи 6 мая, подчеркнув, что приоритетом является сохранение человеческих жизней, а не символические даты.
Эфир Ранок.LIVE 5 мая
Темы эфира:
- Перемирие на 9 мая: политический жест или реальная пауза в войне;
- Режим тишины с 6 мая: возможно ли соблюдение договоренностей;
- Ситуация на фронте и интенсивность боевых действий;
- Рекрутинг в ВСУ и кадровые вызовы армии;
- Авиационная безопасность и угрозы с воздуха;
- Правовые аспекты военного времени и защита прав человека;
- Международная реакция и дипломатический контекст;
- Развитие оборонных технологий и производства;
- Ситуация с безопасностью на юге Украины.
Гости эфира:
- Алексей Кошель, политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины;
- Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр;
- Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;
- Богдан Долинце, эксперт по авиационному рынку;
- Сергей Старенький, адвокат;
- Алексей Ижак, эксперт НИСИ;
- Станислав Желиховский, эксперт по международным отношениям;
- Валерий Боровик, основатель компании First Contact;
- Дмитрий Запорожец, спикер 11 армейского корпуса;
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА.
Как писали ранее Новини.LIVE, впервые о перемирии заговорил Владимир Путин во время переговоров с Дональдом Трампом. Он хочет, чтобы заработал режим тишины на 9 мая, когда Кремль празднует так называемый "День победы".
В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире Ранок.LIVE объяснил, что происходит на фронте, когда объявляют такие "перемирия". Он отметил, что такая практика есть с 2014 года, но практической пользы от нее нет.