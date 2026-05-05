Украина и Россия обменялись новыми условиями перемирия: эфир Ранок.LIVE

Россия объявила о намерении ввести перемирие на период 8-9 мая, поэтому соответствующее решение, как заявили в Минобороны РФ, принято по поручению Владимира Путина. В Москве ожидают, что Украина поддержит эту инициативу. В то же время Киев выступил с собственным предложением: Владимир Зеленский сообщил о введении режима тишины раньше, который продлится с полуночи 6 мая, подчеркнув, что приоритетом является сохранение человеческих жизней, а не символические даты.

Темы эфира:

Перемирие на 9 мая: политический жест или реальная пауза в войне;

Режим тишины с 6 мая: возможно ли соблюдение договоренностей;

Ситуация на фронте и интенсивность боевых действий;

Рекрутинг в ВСУ и кадровые вызовы армии;

Авиационная безопасность и угрозы с воздуха;

Правовые аспекты военного времени и защита прав человека;

Международная реакция и дипломатический контекст;

Развитие оборонных технологий и производства;

Ситуация с безопасностью на юге Украины.

Гости эфира:

Алексей Кошель, политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины;

Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр;

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;

Богдан Долинце, эксперт по авиационному рынку;

Сергей Старенький, адвокат;

Алексей Ижак, эксперт НИСИ;

Станислав Желиховский, эксперт по международным отношениям;

Валерий Боровик, основатель компании First Contact;

Дмитрий Запорожец, спикер 11 армейского корпуса;

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА.

Как писали ранее Новини.LIVE, впервые о перемирии заговорил Владимир Путин во время переговоров с Дональдом Трампом. Он хочет, чтобы заработал режим тишины на 9 мая, когда Кремль празднует так называемый "День победы".

В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире Ранок.LIVE объяснил, что происходит на фронте, когда объявляют такие "перемирия". Он отметил, что такая практика есть с 2014 года, но практической пользы от нее нет.