Украина и Россия обменялись новыми условиями перемирия: эфир Ранок.LIVE

5 мая 2026 г. 8:00

Россия объявила о намерении ввести перемирие на период 8-9 мая, поэтому соответствующее решение, как заявили в Минобороны РФ, принято по поручению Владимира Путина. В Москве ожидают, что Украина поддержит эту инициативу. В то же время Киев выступил с собственным предложением: Владимир Зеленский сообщил о введении режима тишины раньше, который продлится с полуночи 6 мая, подчеркнув, что приоритетом является сохранение человеческих жизней, а не символические даты.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 5 мая

Темы эфира:

  • Перемирие на 9 мая: политический жест или реальная пауза в войне;
  • Режим тишины с 6 мая: возможно ли соблюдение договоренностей;
  • Ситуация на фронте и интенсивность боевых действий;
  • Рекрутинг в ВСУ и кадровые вызовы армии;
  • Авиационная безопасность и угрозы с воздуха;
  • Правовые аспекты военного времени и защита прав человека;
  • Международная реакция и дипломатический контекст;
  • Развитие оборонных технологий и производства;
  • Ситуация с безопасностью на юге Украины.

Гости эфира:

  • Алексей Кошель, политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины;
  • Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр;
  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;
  • Богдан Долинце, эксперт по авиационному рынку;
  • Сергей Старенький, адвокат;
  • Алексей Ижак, эксперт НИСИ;
  • Станислав Желиховский, эксперт по международным отношениям;
  • Валерий Боровик, основатель компании First Contact;
  • Дмитрий Запорожец, спикер 11 армейского корпуса;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА.

Как писали ранее Новини.LIVE, впервые о перемирии заговорил Владимир Путин во время переговоров с Дональдом Трампом. Он хочет, чтобы заработал режим тишины на 9 мая, когда Кремль празднует так называемый "День победы".

В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эфире Ранок.LIVE объяснил, что происходит на фронте, когда объявляют такие "перемирия". Он отметил, что такая практика есть с 2014 года, но практической пользы от нее нет.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

