РФ ударила по Украине на фоне разговоров о перемирии: эфир Ранок.LIVE

Украина объявила режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, однако Россия накануне и в течение дня продолжила массированные атаки по украинским городам. Наибольшие потери понесло Запорожье: там в результате ударов управляемыми авиабомбами погибли 12 человек, еще 37 — ранены.

Во время объявления прекращения огня россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате этого в городе погибли 12 человек, а еще 37 — получили ранения.

В Днепре российская атака по предприятию унесла жизни четырех человек, еще 16 человек ранены. В Краматорске оккупанты сбросили три фугасные авиабомбы по центру города — погибли пять человек, еще 12 ранены.

На фоне этих ударов президент Владимир Зеленский заявил, что тишина без ударов нужна каждый день, а не несколько часов на "празднование". По его словам, прекращение огня обеспечить реально, а действия Украины будут зеркальными.

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва криин НАТО, экс-дипломат посольства Украины в Иране;

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских Сил ВС Украины;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению;

Регина Харченкот — и.о. городского головы Запорожья;

Денис Бобков — начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант;

Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";

Николай Нога — городской голова города Шостка;

Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации.

Ранее Новини.LIVE писали, что в результате атак РФ на момент прекращения огня погибли по меньшей мере 27 человек, еще более 100 получили ранения. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилые районы в разных областях Украины.

Так, 5 мая Россия атаковала газовые объекты в Полтавской и Харьковской областях. В результате обстрелов погибли работники Нафтогаза и ГСЧС.