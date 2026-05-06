РФ ударила по Украине на фоне разговоров о перемирии: эфир Ранок.LIVE

6 мая 2026 г. 8:00

08:00 РФ ударила по Украине на фоне разговоров о перемирии: эфир Ранок.LIVE

18:07 Перемирие между Украиной и РФ с 6 мая: эфир Вечір.LIVE

13:00 НАТО экстренно стягивает войска к границам РФ: эфир День.LIVE

08:00 Украина и Россия обменялись новыми условиями перемирия: эфир Ранок.LIVE

21:00 Подземные школы и вызовы для Харькова: интервью с Тереховым

18:00 Зеленский заявил, что лето станет решающим этапом войны: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украинские дроны долетели до Москвы: эфир День.LIVE

08:48 Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

08:00 Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

21:40 Почему лекарства исчезают из украинских аптек: эфир "Наша справа"

Украина объявила режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, однако Россия накануне и в течение дня продолжила массированные атаки по украинским городам. Наибольшие потери понесло Запорожье: там в результате ударов управляемыми авиабомбами погибли 12 человек, еще 37 — ранены.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 6 мая.

О чем эфир

Во время объявления прекращения огня россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате этого в городе погибли 12 человек, а еще 37 — получили ранения.

В Днепре российская атака по предприятию унесла жизни четырех человек, еще 16 человек ранены. В Краматорске оккупанты сбросили три фугасные авиабомбы по центру города — погибли пять человек, еще 12 ранены.

На фоне этих ударов президент Владимир Зеленский заявил, что тишина без ударов нужна каждый день, а не несколько часов на "празднование". По его словам, прекращение огня обеспечить реально, а действия Украины будут зеркальными.

Гости эфира

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва криин НАТО, экс-дипломат посольства Украины в Иране;
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских Сил ВС Украины;
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению;
  • Регина Харченкот — и.о. городского головы Запорожья;
  • Денис Бобков — начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
  • Николай Нога — городской голова города Шостка;
  • Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации.

Ранее Новини.LIVE писали, что в результате атак РФ на момент прекращения огня погибли по меньшей мере 27 человек, еще более 100 получили ранения. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру и жилые районы в разных областях Украины.

Так, 5 мая Россия атаковала газовые объекты в Полтавской и Харьковской областях. В результате обстрелов погибли работники Нафтогаза и ГСЧС.

08:05 Экономика в минусе: ВВП Украины упал на -1% в начале года

08:03 Годовщина коронации Чарльза III и Камиллы: интересные подробности церемонии

08:00 Украинцам гарантируют денежную помощь в 12 000 грн: как получить

08:00 РФ ударила по Украине на фоне разговоров о перемирии: эфир Ранок.LIVE

07:45 День пехоты: самое главное о героях, которые первыми идут в бой

07:26 Папа Лев XIV ответил на критику Трампа относительно ядерного оружия Ирана

07:01 Деньги за операции в ПриватБанке: кому выплачивают 250 грн

06:52 Цены на зерновые: сколько стоит фуражная кукуруза в мае

06:42 РФ обстреляла Харьков: горит частный дом, есть пострадавшие

06:40 Гидрометцентр прогнозирует летнее тепло в Украине на сегодня

06:35 Неявка по повестке в ТЦК и СП: какие причины являются уважительными

19:47 День спасателя в Украине 2026: история героя из Одессы

06:13 Коррупция на войне приведет к взрыву, — Подоляк

Перемирие между Украиной и РФ с 6 мая: эфир Вечір.LIVE

5 мая 2026 г. 18:07
НАТО экстренно стягивает войска к границам РФ: эфир День.LIVE

Украина и Россия обменялись новыми условиями перемирия: эфир Ранок.LIVE

5 мая 2026 г. 8:00
Подземные школы и вызовы для Харькова: интервью с Тереховым

Зеленский заявил, что лето станет решающим этапом войны: эфир Вечір.LIVE

4 мая 2026 г. 18:00
Украинские дроны долетели до Москвы: эфир День.LIVE

Саммит Европейского политического сообщества в Ереване: прямая трансляция

4 мая 2026 г. 8:48
Украина серьезно атаковала российский флот: эфир Ранок.LIVE

