Перемирие между Украиной и Россией подходит к концу: эфир Ранок.LIVE

Украина и международное сообщество следят за завершением последнего дня трехдневного перемирия, которое Россия объявила на период 9-11 мая. Главным вопросом остается то, продолжится ли режим прекращения огня после 11 мая, или же боевые действия снова перейдут в фазу обострения.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE 11 мая.

Эфир Ранок.LIVE 11 мая

В прямом эфире обсуждают последние заявления Киева, Москвы, США и союзников Украины, ситуацию на передовой, риски новых российских атак и возможные сценарии развития событий в ближайшие дни. Отдельное внимание уделят дипломатическим сигналам, переговорам и реакции западных партнеров.

Гости эфира Ранок.LIVE

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Иван Тимочко, военный эксперт;

Виктор Таран, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук";

Алексей Швед, врач-инфекционист, эпидемиолог;

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Максим Ткаченко, народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья ВСК ВРУ по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по внешней политике.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский высказался по обмену пленными в формате "1000 на 1000". Он сказал, что сейчас идет подготовка к этому процессу, а также прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности встретиться.

В то же время Россия неоднократно нарушала перемирие. Так 10 мая под атакой оказался Харьков и другие регионы Украины.