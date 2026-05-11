Перемирие между Украиной и Россией подходит к концу: эфир Ранок.LIVE

Украина и международное сообщество следят за завершением последнего дня трехдневного перемирия, которое Россия объявила на период 9-11 мая. Главным вопросом остается то, продолжится ли режим прекращения огня после 11 мая, или же боевые действия снова перейдут в фазу обострения.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE 11 мая.
Эфир Ранок.LIVE 11 мая
В прямом эфире обсуждают последние заявления Киева, Москвы, США и союзников Украины, ситуацию на передовой, риски новых российских атак и возможные сценарии развития событий в ближайшие дни. Отдельное внимание уделят дипломатическим сигналам, переговорам и реакции западных партнеров.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Иван Тимочко, военный эксперт;
- Виктор Таран, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук";
- Алексей Швед, врач-инфекционист, эпидемиолог;
- Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
- Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Максим Ткаченко, народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья ВСК ВРУ по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";
- Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по внешней политике.
Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский высказался по обмену пленными в формате "1000 на 1000". Он сказал, что сейчас идет подготовка к этому процессу, а также прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности встретиться.
В то же время Россия неоднократно нарушала перемирие. Так 10 мая под атакой оказался Харьков и другие регионы Украины.