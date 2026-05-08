Украина возобновила диалог с США: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, секретарь Совета экономической безопасности Украины Илона Хмелёва, политолог Олесь Доний, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, народный депутат Юрий Камельчук, основательница БФ "Несокрушимый Харьков", Мария Зайцева, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ Юрий Ехануров.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что секретарь СНБО Рустем Умеров провел в США переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. О результатах встречи чиновник уже доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Рустема Умерова, с Уиткоффом и Кушнером он обсудил возвращение украинских пленных из российского плена и дальнейшие шаги для достижения справедливого мира.

А украинский лидер Владимир Зеленский уже заслушал доклад Умерова после встреч в США. По его словам, Украина рассчитывает, что это поможет усилить наши позиции и решить гуманитарные вопросы.