Главная arrow Відео arrow Россия пошла в наступление на фронте вместо перемирия: эфир День.LIVE arrow
Россия пошла в наступление на фронте вместо перемирия: эфир День.LIVE

8 мая 2026 г. 13:00

13:00 Россия пошла в наступление на фронте вместо перемирия: эфир День.LIVE

08:00 Украина сделала последнее предупреждение для Москвы: эфир Ранок.LIVE

18:05 ЕС не будет отзывать своих дипломатов из Киева на 9 мая: эфир Вечір.LIVE

13:16 Украина готовится к переговорам с США в ближайшее время: эфир День.LIVE

08:00 Парад в России зависит от Украины: эфир Ранок.LIVE

19:00 Готова ли столица к атакам на водную инфраструктуру: эфир Київський час

18:10 Объявление перемирия и парад в Москве: Ауслендер в эфире Новини.LIVE

13:00 РФ разнесла детсад в Сумах, есть пострадавшие: эфир День.LIVE

08:00 РФ ударила по Украине на фоне разговоров о перемирии: эфир Ранок.LIVE

18:07 Перемирие между Украиной и РФ с 6 мая: эфир Вечір.LIVE

13:00 Россия пошла в наступление на фронте вместо перемирия: эфир День.LIVE

08:00 Украина сделала последнее предупреждение для Москвы: эфир Ранок.LIVE

18:05 ЕС не будет отзывать своих дипломатов из Киева на 9 мая: эфир Вечір.LIVE

13:16 Украина готовится к переговорам с США в ближайшее время: эфир День.LIVE

08:00 Парад в России зависит от Украины: эфир Ранок.LIVE

Российские войска провели десять штурмов, бросив значительные силы на Славянское направление и массированно атаковали украинские оборонительные рубежи дронами и артиллерией. По словам главы государства Владимира Зеленского, отсутствие каких-либо признаков режима тишины свидетельствует о нежелании России завершать войну, поэтому Силы обороны будут продолжать активно защищать жизни граждан.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 8 мая

Темы эфира:

  • ВСУ поразили нефтяной объект РФ в Ярославле в более чем 700 км от границы;
  • Россия начала штурмы, несмотря на заявления о "перемирии" - реакция Зеленского;
  • Премьер Словакии отправляется в Москву с миссией от президента Украины;
  • В Перми в третий раз атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Приглашенные гости:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины;
  • Игорь Кошиль, преподаватель истории, лектор культурно-просветительских проектов;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ;
  • Наталья Горбаль, адвокат, преподаватель Учебно-научного института международных отношений.

Как уже сообщали Новини.LIVE, в России объявляли режим тишины, который должен был бы начать действовать 8 мая с 00:00. Такое требование поставил Кремль. Но несмотря на это российские войска не соблюдают режим тишины. За минувшие сутки, как сообщает ПС ВСУ, россияне запустили 67 дронов различных типов по Украине.

13:25 Зеленский: ожидаем представителей Трампа на рубеже весны и лета

13:16 "Азов" заявил о возвращении в Мариуполь: город патрулируют с неба

13:12 Россияне не дают работать ГСЧС: пожар на Черниговщине осложнился

13:01 Угроза для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на 8 мая

13:00 Финпомощь от DRC: кому предоставят 10 800 грн весной

12:57 Процедура принятия нового Гражданского кодекса вызвала критику

12:55 В Днепре задержали двух террористов, которые 7 мая подорвали авто

12:48 День памяти и победы в Одессе: Аллея Славы в цветах

12:43 Во Львове почтили День памяти и победы над нацизмом — фото

12:38 Пассажиры жалуются на клопов в поездах: ответ Укрзализныци

06:33 День памяти и победы в Одессе: когда празднуют в Одессе 8 или 9

7 мая

21:36 В Одессе начался сезон клубники: какие цены на Киевском рынке

4 мая

19:47 День спасателя в Украине 2026: история героя из Одессы

06:13 Коррупция на войне приведет к взрыву, — Подоляк

2 мая

06:33 События 2 мая в Одессе: мнения жителей города спустя 12 лет

1 мая

17:47 Первое мая в Одессе: будет ли праздник во время войны

06:33 День рождения главы Одесской ОВА: достижения за время работы

30 апреля

21:37 Весенний базар в Одессе: сколько стоят огурцы и клубника

25 апреля

06:33 Начало курортного сезона в Одессе 2026: условия отдыха во время войны

06:19 Нападения на ТЦК и принудительная мобилизация — будет ли реформа

