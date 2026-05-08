Россия пошла в наступление на фронте вместо перемирия: эфир День.LIVE

Российские войска провели десять штурмов, бросив значительные силы на Славянское направление и массированно атаковали украинские оборонительные рубежи дронами и артиллерией. По словам главы государства Владимира Зеленского, отсутствие каких-либо признаков режима тишины свидетельствует о нежелании России завершать войну, поэтому Силы обороны будут продолжать активно защищать жизни граждан.

Темы эфира:

ВСУ поразили нефтяной объект РФ в Ярославле в более чем 700 км от границы;

Россия начала штурмы, несмотря на заявления о "перемирии" - реакция Зеленского;

Премьер Словакии отправляется в Москву с миссией от президента Украины;

В Перми в третий раз атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Руслан Рохов, политтехнолог;

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины;

Игорь Кошиль, преподаватель истории, лектор культурно-просветительских проектов;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ;

Наталья Горбаль, адвокат, преподаватель Учебно-научного института международных отношений.

Как уже сообщали Новини.LIVE, в России объявляли режим тишины, который должен был бы начать действовать 8 мая с 00:00. Такое требование поставил Кремль. Но несмотря на это российские войска не соблюдают режим тишины. За минувшие сутки, как сообщает ПС ВСУ, россияне запустили 67 дронов различных типов по Украине.