ЕС не будет отзывать своих дипломатов из Киева на 9 мая: эфир Вечір.LIVE

Несмотря на публичные угрозы Кремля снова атаковать Киев, Европейский Союз не изменит своей позиции и присутствия в столице Украины. Представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни отметил, что Россия никогда не проявляла никакого серьезного намерения остановить войну, а вместо этого продолжает эскалацию и убийства.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 7 мая.

Гости эфира

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Виталий Кулик — футуролог;

Сергей Козырь — народный депутат "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПО Украины";

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины, "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский анонсировал ответ на нарушенное перемирие со стороны РФ. По словам президента, значительные повреждения получили гражданские объекты в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

Отметим, украинский лидер объявлял режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Однако Рося более сотни раз нарушила перемирие.