Украина готовится к переговорам с США в ближайшее время: эфир День.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в ближайшее время может отправиться в Майами для переговоров со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По предварительным данным, встреча может состояться уже на этой неделе.

Темы эфира

Российские дроны упали на территории Латвии, один из них попал в нефтяной резервуар;

В команде Трампа назвали Европу "инкубатором терроризма";

В 15 регионах России отменили парады к 9 мая;

Киев готовится к сложному отопительному сезону — заявления Минразвития;

После удара по Мерефе на Харьковщине увеличилось количество погибших.

Гости эфира

Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Зоряна Скалецкая, депутат Киевского городского совета ("Слуга народа"), член комиссии КГС по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики, министр здравоохранения (2019-2020);

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-медиа "Буквы";

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019), эксперт по экономической и социальной политике;

Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;

Дмитрий Алексеевич Христинченко, заместитель начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Как писали Новини.LIVE, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам.

А также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк возмутился, что американская сторона игнорирует визиты в Украину, вместо этого посещает Москву.