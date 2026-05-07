Украина готовится к переговорам с США в ближайшее время: эфир День.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в ближайшее время может отправиться в Майами для переговоров со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По предварительным данным, встреча может состояться уже на этой неделе.
Смотрите в эфире День.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.
Темы эфира
- Российские дроны упали на территории Латвии, один из них попал в нефтяной резервуар;
- В команде Трампа назвали Европу "инкубатором терроризма";
- В 15 регионах России отменили парады к 9 мая;
- Рустем Умеров может провести встречу со Стивом Уиткоффом уже на этой неделе;
- Киев готовится к сложному отопительному сезону — заявления Минразвития;
- После удара по Мерефе на Харьковщине увеличилось количество погибших.
Гости эфира
- Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
- Зоряна Скалецкая, депутат Киевского городского совета ("Слуга народа"), член комиссии КГС по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики, министр здравоохранения (2019-2020);
- Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
- Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-медиа "Буквы";
- Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019), эксперт по экономической и социальной политике;
- Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;
- Дмитрий Алексеевич Христинченко, заместитель начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа.
Как писали Новини.LIVE, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам.
А также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк возмутился, что американская сторона игнорирует визиты в Украину, вместо этого посещает Москву.