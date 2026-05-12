Украина готова к разговору с РФ, но есть одно условие: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Андрей Миселюк, заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, нардеп София Федина, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, эксперт по трудоустройству Анна Шкумат, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран, кандидат политических наук Станислав Желиховский и врач-инфекционист Максим Краснов.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова о том, что разговор между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не состоится внезапно, но Украина готова к диалогу о мире.

"Если говорить серьезно, то если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла", — сказал Буданов.

Как писали Новини.LIVE, в Кремле требуют от Украины полностью вывести свои войска с Донбасса, чтобы продолжить мирные переговоры. Зеленский неоднократно отвергал российское требование. По его словам, Путин не хочет договариваться о мире, а Донбасс откроет ему дорогу к остальным областям Украины.

Кроме того, помощник Путина Юрий Юшаков заявлял, что Кремль ждет Зеленского в Москве. В Офисе Президента отметили, что украинский лидер готов к встрече где угодно, но не в российской столице.