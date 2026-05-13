Россия массированно атакует Украину десятками дронов: эфир День.LIVE

Утром 13 мая Россия нанесла новый массированный удар беспилотниками по Украине. Одновременно было зафиксировано десятки дронов, в разных регионах работала противовоздушная оборона. Вражеская атака продолжается.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 13 мая.
Темы эфира
- Обстрел Кривого Рога: врачи спасли ногу девятимесячному ребенку;
- В Харькове прогремели взрывы: РФ нанесла удары по двум районам города;
- Первое судебное заседание по делу Андрея Ермака: итоги слушания;
- Результаты первого полуфинала Евровидения: кто вышел в финал;
- РФ попала в дом в Кривом Роге: Зеленский отреагировал на атаку.
Гости эфира
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Александр Гладун — демограф, доктор экономических наук;
- Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Олег Пендзин — исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба;
- Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
- Денис Бобков — начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант;
- Александр Коваленко — спикер Запорожской областной военной администрации.
Как писали Новини.LIVE, в ГУР предупредили о нескольких волнах атак. Сначала РФ применят значительное количество БпЛА, а потом ударят ракетами различных типов.
А накануне президент предупреждал, что сотню российских дронов в небе над Украиной. По его словам, в течение дня могут быть еще волны дроновых атак.