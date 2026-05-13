Россия массированно атакует Украину десятками дронов: эфир День.LIVE

Утром 13 мая Россия нанесла новый массированный удар беспилотниками по Украине. Одновременно было зафиксировано десятки дронов, в разных регионах работала противовоздушная оборона. Вражеская атака продолжается.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 13 мая.

Темы эфира

Обстрел Кривого Рога: врачи спасли ногу девятимесячному ребенку;

В Харькове прогремели взрывы: РФ нанесла удары по двум районам города;

Первое судебное заседание по делу Андрея Ермака: итоги слушания;

Результаты первого полуфинала Евровидения: кто вышел в финал;

РФ попала в дом в Кривом Роге: Зеленский отреагировал на атаку.

Гости эфира

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Александр Гладун — демограф, доктор экономических наук;

Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Олег Пендзин — исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба;

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";

Денис Бобков — начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант;

Александр Коваленко — спикер Запорожской областной военной администрации.

Как писали Новини.LIVE, в ГУР предупредили о нескольких волнах атак. Сначала РФ применят значительное количество БпЛА, а потом ударят ракетами различных типов.

А накануне президент предупреждал, что сотню российских дронов в небе над Украиной. По его словам, в течение дня могут быть еще волны дроновых атак.