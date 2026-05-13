Трамп заявил о визите в РФ и окончании войны: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Алексей Гарань, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.) Лилия Гриневич, политолог Олег Лисный, нардеп Богдан Кицак, начальник отделения коммуникаций 60 ОМБр 3 армейского корпуса Максим Белоусов, политолог Петр Олещук, экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, руководительница Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, министр топлива и энергетики (2007-2010 гг.) Юрий Продан.

Гости эфира обсудят, что лидер США Дональд Трамп на вопрос одного из российских пропагандистов во время общения с прессой заявил, что может в этом году посетить Россию. Также он сказал, что война в Украине может скоро закончиться.

"Была ли какая-то договоренность между вами и Путиным о том, что Россия должна получить весь Донбасс?" — спросил репортер у Трампа.

"Нет", — ответил Трамп.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявлял, что именно он договорился о временном режиме тишины с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Перемирие объявляли с 9 по 11 мая.

Ранее американский президент Дональд Трамп высоко оценил боеспособность ВСУ, назвав их сильнее любой армии европейских союзников по НАТО.