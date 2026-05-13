Президент США Дональд Трамп 13 мая прибыл в Китай с официальным трехдневным визитом. Политика почетно встретили китайские официальные лица, сотни подростков с флагами КНР и США, а также военный почетный караул и военный оркестр. Эта поездка Трампа особенна тем, что происходит впервые с 2017 года.
Вместе с Трампом в Китай прилетели руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, главы Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, Mastercard и Visa.
Также ожидается встреча Тампа с его коллегой Си Цзинпином, что станет первыми личными переговорами двух лидеров за более чем шесть месяцев.
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело
- Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)
- Тарас Загородний, Управляющий партнер национальной антикризисной группы
- Александр Ковтунов, председатель Дарницкой РГА в городе Киеве
- Кирилл Фесик, председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук
- Виктория Рыжкова, директор "Добропарка".
Также президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что американский лидер в разговоре с Си Цзинпеном обсудит приближение мира в российско-украинской войне.