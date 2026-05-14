Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

В Вене официально стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс Евровидение-2026. Во время церемонии открытия особое внимание международной публики привлекла представительница Украины — певица LELÉKA. Мировые артисты спели на украинском ее конкурсную песню, что стало одним из самых ярких моментов бирюзовой дорожки.

Об этом информирует из Вены главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на Евровидении-2026.

Мировые певцы исполнили на украинском песню LELÉKA

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала на официальном открытии юбилейного Евровидения в Вене и представила эксклюзивный репортаж с события.

Представительница Украины LELÉKA появилась на бирюзовой дорожке под овации фанатов и журналистов. Особое внимание привлекла песня артистки, которую прямо во время мероприятия начали петь иностранные участники и представители европейского музыкального сообщества. Бирюзовое шествие Евровидения длилось более шести часов.

"Я чувствую поддержку и от артистов, и от организаторов. И это просто что-то невероятное. Мне столько людей говорили, что у них ходят мурашки по телу, и что это невероятно, и что вау, перформанс, вживую вы так звучите. То есть, что люди видят и оценивают уровень, на котором сегодня Украина будет представлена, это большое счастье, и это придает мне еще больше сил", — сказала LELÉKA в комментарии Новини.LIVE.

Нынешнее Евровидение-2026 проходит в столице Австрии — Вене. Конкурс стал юбилейным, ведь проводится уже 70-й раз. Организаторы обещают рекордную аудиторию, масштабное сценическое шоу и большое количество специальных гостей из мира музыки.

Новини.LIVE информировали, что 14 мая в 22:00 состоится второй полуфинал Евровидения-2026, в котором выступит и представительница Украины LELÉKA. Артистка выйдет на сцену под 12-м номером с песней "Ridnym", а особенностью постановки станет звучание бандуры в исполнении Ярослава Джуся. Для конкурсного номера певица выбрала образ от украинского бренда Litkovska.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно LELÉKA заявила, что участие в конкурсе не гарантирует артистам быстрого финансового успеха или популярности. По словам певицы, дальнейшая карьера зависит прежде всего от самого исполнителя и его работы после шоу. Она также отметила, что внимание аудитории на Евровидении быстро переключается на новых участников.