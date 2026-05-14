Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

Киев подвергся массированному ракетному и дроновому обстрелу в ночь на 14 мая. В результате вражеской атаки погибли местные жители, а более 40 человек получили ранения.
Темы эфира
- Зеленский призвал мир не молчать после российского удара по Киеву;
- РФ ударила по Киеву: людей заблокировало под завалами, десятки пострадавших;
- Массированный обстрел Киева ракетами и дронами: пострадали 40 человек;
- РФ нанесла 23 удара по объектам УЗ: погибли двое железнодорожников;
- Содержание под стражей с залогом: Ермаку избрали меру пресечения;
- Ермак высказался о "Веронике Фэншуй Офис" и разговорах с Зеленским;
- Словакия стала топ-производителем боеприпасов в НАТО для Украины.
Гости эфира
- Алексей Якубин — кандидат политических наук;
- Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;
- Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;
- Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;
- Ирина Борзова — народный депутат "Слуга народа", комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта;
- Ирина Фриз — народный депутат "Европейская Солидарность", комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;
- Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в НААУ;
- Сергей Фурса — экономист, финансист;
- Юрий (Амир) Радченко — кандидат исторических наук, научный сотрудник заповедника "Бабий Яр".
Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне применили более 700 средств поражения. В результате атаки есть серьезные повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
В то же время 13 мая враг выпустил по Украине более 800 дронов. Главной целью были западные регионы и гражданская инфраструктура.