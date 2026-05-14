Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

Киев подвергся массированному ракетному и дроновому обстрелу в ночь на 14 мая. В результате вражеской атаки погибли местные жители, а более 40 человек получили ранения.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Темы эфира

Зеленский призвал мир не молчать после российского удара по Киеву;

РФ ударила по Киеву: людей заблокировало под завалами, десятки пострадавших;

Массированный обстрел Киева ракетами и дронами: пострадали 40 человек;

РФ нанесла 23 удара по объектам УЗ: погибли двое железнодорожников;

Содержание под стражей с залогом: Ермаку избрали меру пресечения;

Ермак высказался о "Веронике Фэншуй Офис" и разговорах с Зеленским;

Словакия стала топ-производителем боеприпасов в НАТО для Украины.

Гости эфира

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;

Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;

Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах;

Ирина Борзова — народный депутат "Слуга народа", комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта;

Ирина Фриз — народный депутат "Европейская Солидарность", комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;

Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в НААУ;

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Юрий (Амир) Радченко — кандидат исторических наук, научный сотрудник заповедника "Бабий Яр".

Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне применили более 700 средств поражения. В результате атаки есть серьезные повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

В то же время 13 мая враг выпустил по Украине более 800 дронов. Главной целью были западные регионы и гражданская инфраструктура.