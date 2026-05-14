В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

В Киеве в пятницу, 15 мая, объявили День траура по убитым Россией украинцам. В результате атаки РФ по состоянию на 18:00 погибло 8 человек, среди которых ребенок. Сейчас в Дарницком районе столицы продолжается разбор завалов.

Завтра, 15 мая, в столице на всех коммунальных зданиях будут приспущены флаги по жертвам массированной атаки России, также власти рекомендуют приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. Любые развлекательные мероприятия в Киеве в пятницу запрещены.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Позывной "Дисней", заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр

Игорь Фрис, народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики

Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики

Денис Ярославский, Офицер командования штурмовых войск ВСУ

Дмитрий Иванов, Председатель ОО "ДОБРОБАТ"

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Киева также пострадали около 40 человек. Сейчас под завалами разрушенного подъезда многоэтажки продолжаются поисковые работы еще 20 киевлян.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Россия атаковала объекты энергетики в Киеве 14 мая, в частности, пострадала трансформаторная подстанция ДТЭК, и попала по АЗС, разрушив ее до основания, из-за чего погиб работник.

Кроме того, россияне уничтожили бизнес-центр и офис производителя дронов Skyeton в столице.