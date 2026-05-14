В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

В Киеве в пятницу, 15 мая, объявили День траура по убитым Россией украинцам. В результате атаки РФ по состоянию на 18:00 погибло 8 человек, среди которых ребенок. Сейчас в Дарницком районе столицы продолжается разбор завалов.
Завтра, 15 мая, в столице на всех коммунальных зданиях будут приспущены флаги по жертвам массированной атаки России, также власти рекомендуют приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. Любые развлекательные мероприятия в Киеве в пятницу запрещены.
- Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
- Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Позывной "Дисней", заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр
- Игорь Фрис, народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики
- Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики
- Денис Ярославский, Офицер командования штурмовых войск ВСУ
- Дмитрий Иванов, Председатель ОО "ДОБРОБАТ"
Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Киева также пострадали около 40 человек. Сейчас под завалами разрушенного подъезда многоэтажки продолжаются поисковые работы еще 20 киевлян.
Также Новини.LIVE рассказывали, что Россия атаковала объекты энергетики в Киеве 14 мая, в частности, пострадала трансформаторная подстанция ДТЭК, и попала по АЗС, разрушив ее до основания, из-за чего погиб работник.
Кроме того, россияне уничтожили бизнес-центр и офис производителя дронов Skyeton в столице.