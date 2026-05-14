Главная arrow Відео arrow В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE arrow
В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

14 мая 2026 г. 18:12

В Киеве в пятницу, 15 мая, объявили День траура по убитым Россией украинцам. В результате атаки РФ по состоянию на 18:00 погибло 8 человек, среди которых ребенок. Сейчас в Дарницком районе столицы продолжается разбор завалов.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Темы и гости эфира

Завтра, 15 мая, в столице на всех коммунальных зданиях будут приспущены флаги по жертвам массированной атаки России, также власти рекомендуют приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. Любые развлекательные мероприятия в Киеве в пятницу запрещены.

На эту тему своим мнением поделятся:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Позывной "Дисней", заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр
  • Игорь Фрис, народный депутат Украины "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики
  • Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики
  • Денис Ярославский, Офицер командования штурмовых войск ВСУ
  • Дмитрий Иванов, Председатель ОО "ДОБРОБАТ"

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Киева также пострадали около 40 человек. Сейчас под завалами разрушенного подъезда многоэтажки продолжаются поисковые работы еще 20 киевлян.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Россия атаковала объекты энергетики в Киеве 14 мая, в частности, пострадала трансформаторная подстанция ДТЭК, и попала по АЗС, разрушив ее до основания, из-за чего погиб работник.

Кроме того, россияне уничтожили бизнес-центр и офис производителя дронов Skyeton в столице.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

