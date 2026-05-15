Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

В первом полуфинале Евровидения-2026 в Вене произошел инцидент во время выступления представителя Израиля. Нескольких зрителей пришлось вывести с арены из-за нарушения порядка и скандирования. Событие вызвало резонанс и обсуждение в соцсетях.

Об этом информирует из Вены главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на Евровидении-2026.

Инцидент во время выступления Израиля на Евровидении-2026

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоялся 12 мая в венском Wiener Stadthalle в присутствии около 10 тысяч зрителей. Во время выступления израильского участника Ноама Беттана часть присутствующих начала выкрикивать политические лозунги, в частности "Остановите геноцид", что было частично слышно в прямом эфире через трансляцию звука из зала.

Европейский вещательный союз (EBU) и австрийский вещатель ORF в совместном заявлении подтвердили, что один из зрителей громко высказывался во время номера, а также до его начала. Из-за этого служба безопасности вывела его из зала, чтобы не мешать выступлению и другим зрителям.

Всего во время инцидента с арены были выведены четыре человека за нарушение порядка.

Несмотря на инциденты, большинство зрителей поддерживали участников, размахивая национальными флагами.

Израиль на конкурсе представлял Ноам Беттан с песней Michelle, которая звучит на трех языках и рассказывает о токсичных отношениях. После выступления артист заявил, что не реагировал на возгласы в зале и сосредоточился на своей песне.

Заметим, что участие Израиля в Евровидении-2026 сопровождается спорами. Некоторые страны, в частности Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, объявили бойкот конкурса из-за допуска Израиля. Несмотря на это, страна прошла в финал и улучшила свои позиции в букмекерских прогнозах.

