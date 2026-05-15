Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

15 мая 2026 г. 0:02

В первом полуфинале Евровидения-2026 в Вене произошел инцидент во время выступления представителя Израиля. Нескольких зрителей пришлось вывести с арены из-за нарушения порядка и скандирования. Событие вызвало резонанс и обсуждение в соцсетях.

Об этом информирует из Вены главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на Евровидении-2026.

Инцидент во время выступления Израиля на Евровидении-2026

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоялся 12 мая в венском Wiener Stadthalle в присутствии около 10 тысяч зрителей. Во время выступления израильского участника Ноама Беттана часть присутствующих начала выкрикивать политические лозунги, в частности "Остановите геноцид", что было частично слышно в прямом эфире через трансляцию звука из зала.

Европейский вещательный союз (EBU) и австрийский вещатель ORF в совместном заявлении подтвердили, что один из зрителей громко высказывался во время номера, а также до его начала. Из-за этого служба безопасности вывела его из зала, чтобы не мешать выступлению и другим зрителям.

Всего во время инцидента с арены были выведены четыре человека за нарушение порядка.

Несмотря на инциденты, большинство зрителей поддерживали участников, размахивая национальными флагами.

Израиль на конкурсе представлял Ноам Беттан с песней Michelle, которая звучит на трех языках и рассказывает о токсичных отношениях. После выступления артист заявил, что не реагировал на возгласы в зале и сосредоточился на своей песне.

Заметим, что участие Израиля в Евровидении-2026 сопровождается спорами. Некоторые страны, в частности Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения, объявили бойкот конкурса из-за допуска Израиля. Несмотря на это, страна прошла в финал и улучшила свои позиции в букмекерских прогнозах.

Новини.LIVE информировали, что в Вене стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс Евровидение-2026. Одним из самых ярких моментов стал выход представительницы Украины LELÉKA на бирюзовую дорожку, где ее встретили аплодисментами. Во время события международные исполнители исполнили на украинском ее конкурсную песню, что привлекло особое внимание публики.

Новини.LIVE также сообщали, что украинская представительница на Евровидении-2026 LELÉKA рассказала, что бюджет ее участия составляет около 300 тысяч долларов. Она отметила, что большую часть средств уже удалось собрать благодаря спонсорам и меценатам. По словам певицы, основные расходы связаны не с отдельными позициями, а с общей организационной политикой конкурса.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

