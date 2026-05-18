Первый украинский КАБ уже готов: эфир День.LIVE

Гостями эфир День.LIVE стали политический консультант Ярослав Божко, руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, политолог Анна Малкина, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Куришко, политолог Екатерина Рошук и специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.
Гости эфира обсудят заявление министра обороны Михаила Федорова, что в Украине создали первую управляемую авиабомбу отечественного производства. Разработка продолжалась 17 месяцев. Известно, что бомба уже прошла испытания и готова к боевому применению.
Среди других тем:
- UNHCR Ukraine выплатит ВПЛ 12 000 грн: какие нужны документы;
- На границе незначительные очереди: на двух КПП возможны задержки;
- Половину фронтовых поставок 60 ОМБр осуществляют НРК: какие преимущества;
- Андрея Ермака выпустили из СИЗО;
- На 64-м году жизни скончался нардеп Степан Кубив;
- Более 520 БпЛА и 22 ракеты: Зеленский отреагировал на ночной удар РФ.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Михаила Федорова, Минобороны уже профинансировало и приобрело первую экспериментальную партию украинских КАБов. Проект реализовал один из участников оборонного кластера Brave1.
Кроме того, сегодня Ермак покинул стены следственного изолятора. Известно, что за него внесли полный залог в размере 140 миллионов гривен.