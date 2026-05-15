Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA объяснила символику бандуры, которая стала одним из центральных элементов ее конкурсного номера. По словам артистки, на сцене показана именно харьковская бандура — инструмент, который почти уничтожили во время репрессий в 1930-х годах. Через сценический образ команда хотела передать идею возрождения украинской культуры и силы национальной идентичности.

Об этом информирует из Вены главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на Евровидении-2026.

LELÉKA о выступлении на Евровидении-2026

LELÉKA рассказала, что бандура в выступлении появляется через трансформацию — сначала инструмент состоит из отдельных фрагментов, будто собранных после разрушения. Таким образом номер символизирует восстановление и несокрушимость украинской культуры, которая несмотря на попытки уничтожения продолжает жить.

Артистка также отметила, что традиция харьковской бандуры и особый стиль игры на ней сохранились преимущественно в украинской диаспоре, в частности в США и Австралии. По ее словам, именно этот образ стал важной частью постановки на Евровидении.

Комментируя замысел номера, певица отметила:

"Мы показываем этот процесс перерождения и эту силу, которая является настолько типичной, настолько магической для всей Украины, что мы перерождаемся снова и снова, из пепла восстаем. И хочется это показать не с позиции жертв, что вот, несчастные, а именно — что же это такое в нас, в нашей идентичности, что заставляет нас постоянно вставать и сиять".

LELÉKA добавила, что хотела бы, чтобы международная аудитория увидела в этом номере не только историю о боли, но и источник вдохновения и силы украинского народа.

Новини.LIVE информировали, что в Вене состоялся второй полуфинал Евровидения-2026, по итогам которого определились финалисты конкурса. В гранд-финал прошли десять исполнителей из пятнадцати, среди них и представительница Украины LELÉKA. Решающий этап конкурса состоится в субботу, 16 мая.

Новини.LIVE также сообщали, что украинская певица Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA во время репетиции на Евровидении-2026. Она призналась, что номер настолько ее растрогал, что она не сдержала слез и верит в сильное эмоциональное воздействие выступления на европейскую аудиторию. Артистка также выразила убеждение, что Украина успешно проявит себя на конкурсе в этом году.