Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения arrow
Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения

Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения

15 мая 2026 г. 22:22

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:22 Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения

Text

18:02 Возможная операция РФ против Украины или НАТО из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

14 мая 2026
Text

20:15 Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

Text

18:12 В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

Text

17:07 Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

Text

13:00 Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ массированно ударила по Киеву, под завалами люди: эфир Ранок.LIVE

Text

22:22 Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения

Text

18:02 Возможная операция РФ против Украины или НАТО из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA объяснила символику бандуры, которая стала одним из центральных элементов ее конкурсного номера. По словам артистки, на сцене показана именно харьковская бандура — инструмент, который почти уничтожили во время репрессий в 1930-х годах. Через сценический образ команда хотела передать идею возрождения украинской культуры и силы национальной идентичности.

Об этом информирует из Вены главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на Евровидении-2026.

LELÉKA о выступлении на Евровидении-2026

LELÉKA рассказала, что бандура в выступлении появляется через трансформацию — сначала инструмент состоит из отдельных фрагментов, будто собранных после разрушения. Таким образом номер символизирует восстановление и несокрушимость украинской культуры, которая несмотря на попытки уничтожения продолжает жить.

Артистка также отметила, что традиция харьковской бандуры и особый стиль игры на ней сохранились преимущественно в украинской диаспоре, в частности в США и Австралии. По ее словам, именно этот образ стал важной частью постановки на Евровидении.

Комментируя замысел номера, певица отметила:

"Мы показываем этот процесс перерождения и эту силу, которая является настолько типичной, настолько магической для всей Украины, что мы перерождаемся снова и снова, из пепла восстаем. И хочется это показать не с позиции жертв, что вот, несчастные, а именно — что же это такое в нас, в нашей идентичности, что заставляет нас постоянно вставать и сиять".

LELÉKA добавила, что хотела бы, чтобы международная аудитория увидела в этом номере не только историю о боли, но и источник вдохновения и силы украинского народа.

Новини.LIVE информировали, что в Вене состоялся второй полуфинал Евровидения-2026, по итогам которого определились финалисты конкурса. В гранд-финал прошли десять исполнителей из пятнадцати, среди них и представительница Украины LELÉKA. Решающий этап конкурса состоится в субботу, 16 мая.

Новини.LIVE также сообщали, что украинская певица Jamala поделилась впечатлениями от выступления LELÉKA во время репетиции на Евровидении-2026. Она призналась, что номер настолько ее растрогал, что она не сдержала слез и верит в сильное эмоциональное воздействие выступления на европейскую аудиторию. Артистка также выразила убеждение, что Украина успешно проявит себя на конкурсе в этом году.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

04:30 Буданов: мобилизация в Украине должна продолжаться

03:32 Студент выиграл суд против ТЦК, который его мобилизовал

03:00 Сибига: спецтрибунал над Россией будет в Гааге

02:15 Трагическое ДТП в Днепре: водитель врезался в остановку, один человек погиб

01:35 Евровидение-2026: LELÉKA установила абсолютный рекорд в ноте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:52 Киевщина и Житомирщина подписали меморандум о намерении вступления в АПГГ

00:08 Удар РФ по Киеву: погибли сотрудники ресторана "Итальянская Редакция"

15 мая

23:58 Не только Путин: на скамье подсудимых могут оказаться 30 топ-чиновников РФ

23:00 Грозы и град: прогноз погоды в Украине на завтра

22:32 Раде предлагают наказывать за магию: штраф может достичь 200 тыс. грн

04:30 Буданов: мобилизация в Украине должна продолжаться

03:32 Студент выиграл суд против ТЦК, который его мобилизовал

03:00 Сибига: спецтрибунал над Россией будет в Гааге

02:15 Трагическое ДТП в Днепре: водитель врезался в остановку, один человек погиб

01:35 Евровидение-2026: LELÉKA установила абсолютный рекорд в ноте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:52 Киевщина и Житомирщина подписали меморандум о намерении вступления в АПГГ

00:08 Удар РФ по Киеву: погибли сотрудники ресторана "Итальянская Редакция"

15 мая

23:58 Не только Путин: на скамье подсудимых могут оказаться 30 топ-чиновников РФ

23:00 Грозы и град: прогноз погоды в Украине на завтра

22:32 Раде предлагают наказывать за магию: штраф может достичь 200 тыс. грн

06:33 Новый Гражданский кодекс: юрист об изменениях для одесситов

14 мая

06:33 Евровидение 2026: ожидания одесситов от группы Leleka

13 мая

06:33 Привлечение иностранцев для работы в Украине: страхи одесситов

12 мая

21:26 Перец дешевеет, лимоны дорожают: цены на Одесском Привозе

11 мая

22:33 Опасное море: одесситы о предстоящем курортном сезоне

8 мая

06:33 День памяти и победы в Одессе: когда празднуют в Одессе 8 или 9

7 мая

21:36 В Одессе начался сезон клубники: какие цены на Киевском рынке

4 мая

19:47 День спасателя в Украине 2026: история героя из Одессы

06:13 Коррупция на войне приведет к взрыву, — Подоляк

2 мая

06:33 События 2 мая в Одессе: мнения жителей города спустя 12 лет

Text

22:22 Восстаем из пепла: Лелека поделилась эмоциями после полуфинала Евровидения

Text

18:02 Возможная операция РФ против Украины или НАТО из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

Видео по теме

Все видео
Возможная операция РФ против Украины или НАТО из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Возможная операция РФ против Украины или НАТО из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

15 мая 2026 г. 18:02
В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

15 мая 2026 г. 13:00
Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

15 мая 2026 г. 8:00
Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

15 мая 2026 г. 0:02
Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

14 мая 2026 г. 20:15
В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

14 мая 2026 г. 18:12
Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

14 мая 2026 г. 17:07
Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

14 мая 2026 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации