В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Украина вернула из российского плена 205 защитников в рамках первого этапа большого обмена 1000 на 1000. Среди освобожденных — защитники Мариуполя и Азовстали, а также военные, которые защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.

Первые кадры встречи, эмоции родных и главные детали масштабного обмена — в выпуске День.LIVE.

Темы эфира

после атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ РФ;

в Киеве завершили поисковую операцию после российского удара: погибли 24 человека, среди них 3 детей;

оккупанты атаковали дроном пригородный поезд на Запорожье - есть раненые пассажиры;

Силы беспилотных систем уничтожили российский самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27;

в рамках первого этапа обмена 1000 на 1000 из плена РФ вернули 205 граждан Украины.

Гости эфира

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений ОНУ им;

Наталья Птуха — начальник отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра;

Антон Малеев — политолог, исполнительный директор БО "Будь с Украиной";

Андрей Алексеев — начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области;

Ольга Алтунина — представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;

Алексей Леонов — народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Григорий Калиниченко — командир роты беспилотных наземных систем Arma Group, 21 ОПБС KRAKEN, 3 армейский корпус.

Как писали Новини.LIVE, 8 мая Дональд Трамп объявлял перемирие между Украиной и Россией с 9 по 11 мая. Оно предусматривало прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных из каждой страны.

Однако РФ пыталась сорвать обмен пленными. Путин обвинил Украину и заявил, что Киев якобы не готов.