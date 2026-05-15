Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE arrow
В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

15 мая 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

14 мая 2026
Text

20:15 Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

Text

18:12 В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

Text

17:07 Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

Text

13:00 Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ массированно ударила по Киеву, под завалами люди: эфир Ранок.LIVE

13 мая 2026
Text

19:27 Как Киев готовится к зимнему апокалипсису: эфир Київський час

Text

18:29 Трамп прибыл в Китай впервые за девять лет: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

14 мая 2026
Text

20:15 Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

Text

18:12 В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

Украина вернула из российского плена 205 защитников в рамках первого этапа большого обмена 1000 на 1000. Среди освобожденных — защитники Мариуполя и Азовстали, а также военные, которые защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.

Первые кадры встречи, эмоции родных и главные детали масштабного обмена — в выпуске День.LIVE.

Темы эфира

  • после атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ РФ;
  • в Киеве завершили поисковую операцию после российского удара: погибли 24 человека, среди них 3 детей;
  • оккупанты атаковали дроном пригородный поезд на Запорожье - есть раненые пассажиры;
  • Силы беспилотных систем уничтожили российский самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27;
  • в рамках первого этапа обмена 1000 на 1000 из плена РФ вернули 205 граждан Украины.

Гости эфира

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений ОНУ им;
  • Наталья Птуха — начальник отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра;
  • Антон Малеев — политолог, исполнительный директор БО "Будь с Украиной";
  • Андрей Алексеев — начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области;
  • Ольга Алтунина — представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • Алексей Леонов — народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Григорий Калиниченко — командир роты беспилотных наземных систем Arma Group, 21 ОПБС KRAKEN, 3 армейский корпус.

Как писали Новини.LIVE, 8 мая Дональд Трамп объявлял перемирие между Украиной и Россией с 9 по 11 мая. Оно предусматривало прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных из каждой страны.

Однако РФ пыталась сорвать обмен пленными. Путин обвинил Украину и заявил, что Киев якобы не готов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:24 ЕС и 36 государств заключили договор о руководящем комитете Спецтрибунала

13:23 Одесчина под обстрелами дронов РФ: последствия дневной атаки

13:22 Минздрав: Украина является естественным очагом циркуляции хантавируса

13:21 Венгрия отменила некоторые поезда в Украину

Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:55 Ляшко заявил, что медиков могут разбронировать для службы в ВСУ

12:43 Садового во Львове облили жидкостью: злоумышленника задержали

12:39 Россия обстреляла дронами Запорожье: один человек погиб

12:30 Поддержка предпринимателей в Харькове: центр Дія.Бізнес открыт

12:27 Ляшко: восстановление инновационного корпуса "Охматдета" завершено

13:24 ЕС и 36 государств заключили договор о руководящем комитете Спецтрибунала

13:23 Одесчина под обстрелами дронов РФ: последствия дневной атаки

13:22 Минздрав: Украина является естественным очагом циркуляции хантавируса

13:21 Венгрия отменила некоторые поезда в Украину

12:55 Ляшко заявил, что медиков могут разбронировать для службы в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:43 Садового во Львове облили жидкостью: злоумышленника задержали

12:39 Россия обстреляла дронами Запорожье: один человек погиб

12:30 Поддержка предпринимателей в Харькове: центр Дія.Бізнес открыт

12:27 Ляшко: восстановление инновационного корпуса "Охматдета" завершено

12:26 Буданов меняет ДНК взаимодействия с регионами, — политический эксперт

06:33 Новый Гражданский кодекс: юрист об изменениях для одесситов

14 мая

06:33 Евровидение 2026: ожидания одесситов от группы Leleka

13 мая

06:33 Привлечение иностранцев для работы в Украине: страхи одесситов

12 мая

21:26 Перец дешевеет, лимоны дорожают: цены на Одесском Привозе

11 мая

22:33 Опасное море: одесситы о предстоящем курортном сезоне

8 мая

06:33 День памяти и победы в Одессе: когда празднуют в Одессе 8 или 9

7 мая

21:36 В Одессе начался сезон клубники: какие цены на Киевском рынке

4 мая

19:47 День спасателя в Украине 2026: история героя из Одессы

06:13 Коррупция на войне приведет к взрыву, — Подоляк

2 мая

06:33 События 2 мая в Одессе: мнения жителей города спустя 12 лет

Text

13:00 В Украину вернулись 205 пленных воинов ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

14 мая
Text

20:15 Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

Text

18:12 В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

Украина готовит ответ России на обстрел: эфир Ранок.LIVE

15 мая 2026 г. 8:00
Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

Скандал на Евровидении-2026: выступление участника хотели сорвать

15 мая 2026 г. 0:02
Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

Демографический кризис, рост цен и вододефицит: эфир "Світ на зламі"

14 мая 2026 г. 20:15
В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

В Киеве объявили День траура 15 мая: эфир Вечір.LIVE

14 мая 2026 г. 18:12
Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

Евровидение-2026: мировые звезды спели на украинском песню LELÉKA

14 мая 2026 г. 17:07
Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

Разрушенные дома и поиск пострадавших в Киеве: эфир День.LIVE

14 мая 2026 г. 13:00
РФ массированно ударила по Киеву, под завалами люди: эфир Ранок.LIVE

РФ массированно ударила по Киеву, под завалами люди: эфир Ранок.LIVE

14 мая 2026 г. 8:00
Как Киев готовится к зимнему апокалипсису: эфир Київський час

Как Киев готовится к зимнему апокалипсису: эфир Київський час

13 мая 2026 г. 19:27

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации