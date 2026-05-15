Возможная операция РФ против Украины или НАТО из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается убедить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к новым операциям. Таким образом, РФ планирует агрессивные действия или против Украины, или против одной из стран НАТО.

По данным президента, Россия готовит планы операции по направлениям на юг и на север от Беларуси. То есть, "или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО".

Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского также сообщали, что Россия готовится нанести новые удары по "центрам принятия решений". Согласно обнародованному главой страны документу, речь идет об Офисе Президента и резиденции в Конча-Заспе.

Также Новини.LIVE рассказывали, ссылаясь на заявление Андрея Демченко в интервью "РБК-Украина", что угроза со стороны Беларуси есть всегда, ведь несмотря на незначительную активность на границе, "нельзя исключать провокации для дестабилизации и растягивания наших Сил обороны".