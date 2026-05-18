Украина нанесла массированный дроновой удар по Москве: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах масштабных ударов Сил обороны Украины по территории России, в частности по Московскому региону. По его словам, украинские дроны и подразделения осуществили глубокие поражения на расстоянии более 500 километров, несмотря на мощную систему ПВО врага. Глава государства подчеркнул, что такие действия меняют как ситуацию на поле боя, так и международное восприятие войны.
Эфир Ранок.LIVE 18 мая
Темы эфира:
- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: история депортации и современная борьба за права крымских татар;
- Атака на Москву и реакция Зеленского на удары по РФ;
- Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина и новые сигналы по Ирану;
- Планы Путина относительно визита в Китай после саммита США-КНР;
- Новые программы поддержки ВПЛ и жилищные ваучеры для переселенцев;
- Ситуация с безопасностью на Херсонщине и эффективность антидронових сетей;
- Экономическое бронирование, кадровый дефицит и проблемы с привлечением трудовых мигрантов;
- Усиление мобилизации и увеличение количества групп оповещения ТЦК;
- Спецтрибунал для Путина и международно-правовые механизмы ответственности РФ;
- Экспорт украинского оружия и борьба с фиктивными бронированиями;
- Киевский план устойчивости: резервное питание, генераторы и подготовка к новым атакам на энергетику;
- Новые правила для электросамокатов, восстановление Украины и образовательная реформа.
Гости эфира:
- Сергей Козырь, народный депутат "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПО Украины";
- Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг;
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Ирина Фриз, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Андрей Гевко, вице-президент Теплоэнергетического кластера Украины;
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.
Новини.LIVE сообщали ранее, что украинским войскам удалось в ночь на 17 мая нанести мощный удар по ВПК в России. В частности под обстрелами оказалось предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области, которое занималось производством микросхем и высокотехнологичной продукции.
Также отдельно Владимир Зеленский обсудил участие Европейского союза в мирном процессе. Тема разговора касалась и евроинтеграции Украины.