Зеленский готовит новые кадровые решения во власти: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание, где ключевой темой стали кадровые вопросы. Глава государства отметил, что сейчас нужно активнее работать над внутренней политикой в государстве. Также, по его словам, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе. "В ближайшие недели мы будем все это решать", — сказал президент.
Эфир Ранок.LIVE 19 мая
Гости эфира:
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
- Денис Бобков, начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант
- Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины
- Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
- Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
- Светлана Гриценко, руководитель проектов RECOVERY и ВОЗВРАЩЕНИЕ
- Евгений Оропай "Скиф", капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ
- Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник
Как писал ранее Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский прокомментировал, как Россия приостановила добычу нефти из-за украинских ударов по НПЗ. По данным главы государства, РФ уже коротила на 10% работу скважин.
Тем временем в США разрешили покупать российскую нефть. Соответствующее смягчение санкций будет действовать не менее 30 дней.