РФ превращает дроны в радиоактивное оружие: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко, политтехнолог Руслан Рохов, вице-президент объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО Владимир Джиджора, министр социальной политики 2022-2025 гг. Оксана Жолнович и начальник первого огневого отделения первой пограничной заставы реактивных систем залпового огня второго отдела пограничной службы (тип С) пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки главный сержант Сергей Бендерский.

Гости эфира обсудят, что в ночь на 7 апреля российские оккупанты атаковали Черниговщину ударными беспилотниками. Вблизи поселка Камка контрразведка и следователи СБУ обнаружили остатки модифицированного российского дрона "Герань-2".

Как выяснилось, российские захватчики нацепили на беспилотник ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Обычно ее применяют, чтобы уничтожать украинские самолеты и вертолеты, которые пытаются перехватывать российские цели в небе.

Среди других тем:

удар РФ по Конотопу: в высотке обвалились этажи;

РФ атаковала Днепр: в городе изуродованы склады и пострадали люди;

Зеленский: Украина готовит экономическую стратегию;

минимум 30 000 грн: Сырский анонсировал новые зарплаты военным;

США потеряли 42 самолета и дроны во время операции против Ирана;

Россия ударила по Харьковщине десятками дронов: есть погибшая;

российское наступление буксует: Кремль теряет по 35 тысяч солдат ежемесячно; атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 131 цель.

Как писали Новини.LIVE, СБУ зафиксировала повышенный радиационный фон на обломках российского вооружения в Черниговской области. Установлено, что ударный дрон был оснащен ракетой с обедненным ураном, фрагменты которой излучали гамма-радиацию на уровне, значительно превышающем естественные показатели.

А в ночь на 20 мая российские оккупанты атаковали Днепр и область ракетами, дронами, а также артиллерией. В результате обстрела погибли два человека.