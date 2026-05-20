Удары ВСУ по России будут продолжаться: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит комплекс мер для усиления дальнобойных ударов по территории РФ уже в следующем месяце. По его словам, украинские атаки показали высокую эффективность и стали своеобразными "дальнобойными санкциями" против агрессора. Зеленский также отметил необходимость дальнейшего развития и совершенствования таких операций.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 20 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Ярослав Макитра — политтехнолог;

Николай Нога — городской голова г. Шостка;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Деминициативы";

Иван Тимочко — военный эксперт;

Тарас Тарасенко — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Петр Олещук — политолог.

Новини.LIVE информировали, в ночь на 18 мая подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российских оккупантов, в частности противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска. Также под удары попали пункты управления российскими БпЛА в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях и в Брянской области РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины 16-17 мая нанесли серию ударов по объектам российской военной инфраструктуры, используя украинские дроны RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR". Одной из главных целей стало предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, которое производит микросхемы и продукцию для военно-промышленного комплекса РФ. Также поражена нефтяная насосная станция "Солнечногорская".