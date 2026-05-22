Украина обратилась к НАТО из-за угрозы из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

22 мая 2026 г. 18:19

18:19 Украина обратилась к НАТО из-за угрозы из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

13:00 ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

08:08 Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

18:07 СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

13:00 Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: эфир День.LIVE

08:00 Си Цзиньпин и Путин говорили об Украине: эфир Ранок.LIVE

19:47 Почему Кличко хочет поднять проезд до 30 грн: эфир Київський час

18:07 Россия готовит наступление на севере Украины: эфир Вечір.LIVE

13:07 РФ превращает дроны в радиоактивное оружие: эфир День.LIVE

08:00 Удары ВСУ по России будут продолжаться: эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО заявил, что угроза со стороны Беларуси растет. Чиновник призвал союзников сдержать и не допустить расширения агрессии России и ее союзницы.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Во время встречи в Хельсингборге Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел Сибига подчеркнул, что сейчас решающий момент войны для союзников, а давление на Россию растет.

"Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нужен новый импульс мирным усилиям, одновременно усиливая наши специальные дальнобойные санкции и другие рычаги влияния", — отметил Сибига.

Об этом выскажут свое мнение такие эксперты:

  • Элла Либанова, директор института демографии и исследований качества жизни национальной академии наук
  • Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины"
  • Екатерина Коваль, офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне
  • Руслан Горбенко, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
  • Олег Устенко, экономист, Советник Президента в 2019-м 2024-м годах

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 15 мая, что Россия готовит агрессивные операции с территории Беларуси либо против Украины, либо против одной из стран НАТО. В связи с этим Киев усиливает защиту Черниговско-Киевском направлении и укрепляет ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева рассказывали, что украинские военнослужащие пока не фиксируют критической угрозы со стороны Беларуси. В то же время, по словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, всегда возможны провокации, поэтому союзница РФ под постоянным наблюдением.

Добавим, что в течение 19-21 мая Россия провела масштабные военные учения на территории Беларуси по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".

