Украина обратилась к НАТО из-за угрозы из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета Украина-НАТО заявил, что угроза со стороны Беларуси растет. Чиновник призвал союзников сдержать и не допустить расширения агрессии России и ее союзницы.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Во время встречи в Хельсингборге Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел Сибига подчеркнул, что сейчас решающий момент войны для союзников, а давление на Россию растет.

"Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нужен новый импульс мирным усилиям, одновременно усиливая наши специальные дальнобойные санкции и другие рычаги влияния", — отметил Сибига.

Об этом выскажут свое мнение такие эксперты:

Элла Либанова, директор института демографии и исследований качества жизни национальной академии наук

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины"

Екатерина Коваль, офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне

Руслан Горбенко, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Алексей Якубин, кандидат политических наук

Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Олег Устенко, экономист, Советник Президента в 2019-м 2024-м годах

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 15 мая, что Россия готовит агрессивные операции с территории Беларуси либо против Украины, либо против одной из стран НАТО. В связи с этим Киев усиливает защиту Черниговско-Киевском направлении и укрепляет ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева рассказывали, что украинские военнослужащие пока не фиксируют критической угрозы со стороны Беларуси. В то же время, по словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, всегда возможны провокации, поэтому союзница РФ под постоянным наблюдением.

Добавим, что в течение 19-21 мая Россия провела масштабные военные учения на территории Беларуси по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии".