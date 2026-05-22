ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

Украинские военные вернули под контроль около 400 квадратных километров территории после деактивации тысяч терминалов Starlink, которые использовали российские войска. Об этом сообщили в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США. В документе отмечается, что отключение систем существенно усложнило координацию действий российских подразделений на фронте.

Новини.LIVE информировали, что Михаил Федоров заявлял, что Украина продолжит усиливать технологическое давление на Россию после ограничения доступа оккупантов к Starlink. По его словам, отключение спутниковой связи существенно усложнило координацию российских войск на фронте. Федоров также отметил, что Украина и в дальнейшем будет развивать собственные цифровые и технологические возможности в войне против РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что по данным СБУ, российские спецслужбы стремились восстановить доступ к Starlink после массовой блокировки терминалов на фронте. Для этого оккупанты пытались вербовать украинцев и предлагали деньги за незаконную регистрацию оборудования.