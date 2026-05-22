Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE arrow
ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

22 мая 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

Text

08:08 Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

21 мая 2026
Text

18:07 СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: эфир День.LIVE

Text

08:00 Си Цзиньпин и Путин говорили об Украине: эфир Ранок.LIVE

20 мая 2026
Text

19:47 Почему Кличко хочет поднять проезд до 30 грн: эфир Київський час

Text

18:07 Россия готовит наступление на севере Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 РФ превращает дроны в радиоактивное оружие: эфир День.LIVE

Text

08:00 Удары ВСУ по России будут продолжаться: эфир Ранок.LIVE

19 мая 2026
Text

18:24 Штрафы за русский язык могут вырасти в 10 раз: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

Text

08:08 Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

21 мая 2026
Text

18:07 СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: эфир День.LIVE

Text

08:00 Си Цзиньпин и Путин говорили об Украине: эфир Ранок.LIVE

Украинские военные вернули под контроль около 400 квадратных километров территории после деактивации тысяч терминалов Starlink, которые использовали российские войска. Об этом сообщили в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США. В документе отмечается, что отключение систем существенно усложнило координацию действий российских подразделений на фронте.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 22 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
  • Николай Ильчук — эксперт Кампании "За безопасные дороги";
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Егор Чернев — глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Сегодня эксперты и гости будут обсуждать следующие темы в эфире:

  • Впервые с начала войны: украинцы массово возвращаются домой из ЕС;
  • Экспосолка Бринк: Трамп поставил под угрозу жизни дипломатов США;
  • Мецола призвала ЕС немедленно открыть переговорные кластеры для Украины;
  • Буданов: РФ пытается уничтожить украинскую идентичность в оккупации;
  • Зеленский о безопасности севера: усиливаем ПВО и оборонительные рубежи;
  • РФ ударила по многоэтажке в Днепре: есть раненые;
  • В Украину вернули останки Андрея Мельника и его жены.

Новини.LIVE информировали, что Михаил Федоров заявлял, что Украина продолжит усиливать технологическое давление на Россию после ограничения доступа оккупантов к Starlink. По его словам, отключение спутниковой связи существенно усложнило координацию российских войск на фронте. Федоров также отметил, что Украина и в дальнейшем будет развивать собственные цифровые и технологические возможности в войне против РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что по данным СБУ, российские спецслужбы стремились восстановить доступ к Starlink после массовой блокировки терминалов на фронте. Для этого оккупанты пытались вербовать украинцев и предлагали деньги за незаконную регистрацию оборудования.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:10 Последний звонок в одесских школах: в департаменте назвали дату

13:00 Финансовая помощь для украинцев: кто получит из тех, кому 60+

Text

13:00 ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

12:49 Убийство Парубия: суд рассматривает новые детали по делу

12:33 Цены на клубнику и черешню удивят украинцев: чего ждать в июне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:30 Споры в купе: какие изменения в перевозке животных могут появиться в УЗ

12:27 День вышиванки в Харькове: горожане отметили праздник концертом

12:20 Отец с инвалидностью: дети имеют право на отсрочку, но есть нюанс

11:41 Мужчина установил солнечные панели для экономии на коммуналке: удалось ли

11:32 В Укргидрометцентре прогнозируют улучшение погоды в ближайшие дни

13:10 Последний звонок в одесских школах: в департаменте назвали дату

13:00 Финансовая помощь для украинцев: кто получит из тех, кому 60+

12:49 Убийство Парубия: суд рассматривает новые детали по делу

12:33 Цены на клубнику и черешню удивят украинцев: чего ждать в июне

12:30 Споры в купе: какие изменения в перевозке животных могут появиться в УЗ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:27 День вышиванки в Харькове: горожане отметили праздник концертом

12:20 Отец с инвалидностью: дети имеют право на отсрочку, но есть нюанс

11:41 Мужчина установил солнечные панели для экономии на коммуналке: удалось ли

11:32 В Укргидрометцентре прогнозируют улучшение погоды в ближайшие дни

11:24 Удары по Одессе и Киеву: разоблачена агентурная сеть ФСБ

21:33 Одессе — 611 лет: как выглядит крепость Хаджибей в 3D-модели

19 мая

21:33 Стоимость проезда в Одессе: сколько готовы платить горожане

18 мая

22:33 "Бебрадрон": в Одесской области протестировали новый украинский дрон

15 мая

06:33 Новый Гражданский кодекс: юрист об изменениях для одесситов

14 мая

06:33 Евровидение 2026: ожидания одесситов от группы Leleka

13 мая

06:33 Привлечение иностранцев для работы в Украине: страхи одесситов

12 мая

21:26 Перец дешевеет, лимоны дорожают: цены на Одесском Привозе

11 мая

22:33 Опасное море: одесситы о предстоящем курортном сезоне

8 мая

06:33 День памяти и победы в Одессе: когда празднуют в Одессе 8 или 9

7 мая

21:36 В Одессе начался сезон клубники: какие цены на Киевском рынке

Text

13:00 ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

Text

08:08 Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

21 мая
Text

18:07 СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: эфир День.LIVE

Text

08:00 Си Цзиньпин и Путин говорили об Украине: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

22 мая 2026 г. 8:08
СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

СБУ уничтожила штаб ФСБ и комлпекс "Панцирь-С1": эфир Вечір.LIVE

21 мая 2026 г. 18:07
Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: эфир День.LIVE

Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: эфир День.LIVE

21 мая 2026 г. 13:00
Си Цзиньпин и Путин говорили об Украине: эфир Ранок.LIVE

Си Цзиньпин и Путин говорили об Украине: эфир Ранок.LIVE

21 мая 2026 г. 8:00
Почему Кличко хочет поднять проезд до 30 грн: эфир Київський час

Почему Кличко хочет поднять проезд до 30 грн: эфир Київський час

20 мая 2026 г. 19:47
Россия готовит наступление на севере Украины: эфир Вечір.LIVE

Россия готовит наступление на севере Украины: эфир Вечір.LIVE

20 мая 2026 г. 18:07
РФ превращает дроны в радиоактивное оружие: эфир День.LIVE

РФ превращает дроны в радиоактивное оружие: эфир День.LIVE

20 мая 2026 г. 13:07
Удары ВСУ по России будут продолжаться: эфир Ранок.LIVE

Удары ВСУ по России будут продолжаться: эфир Ранок.LIVE

20 мая 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации