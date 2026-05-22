ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

Украинские военные вернули под контроль около 400 квадратных километров территории после деактивации тысяч терминалов Starlink, которые использовали российские войска. Об этом сообщили в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США. В документе отмечается, что отключение систем существенно усложнило координацию действий российских подразделений на фронте.
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
- Николай Ильчук — эксперт Кампании "За безопасные дороги";
- Денис Попович — военный аналитик;
- Егор Чернев — глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
- Алексей Леонов — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Впервые с начала войны: украинцы массово возвращаются домой из ЕС;
- Экспосолка Бринк: Трамп поставил под угрозу жизни дипломатов США;
- Мецола призвала ЕС немедленно открыть переговорные кластеры для Украины;
- Буданов: РФ пытается уничтожить украинскую идентичность в оккупации;
- Зеленский о безопасности севера: усиливаем ПВО и оборонительные рубежи;
- РФ ударила по многоэтажке в Днепре: есть раненые;
- В Украину вернули останки Андрея Мельника и его жены.
Новини.LIVE информировали, что Михаил Федоров заявлял, что Украина продолжит усиливать технологическое давление на Россию после ограничения доступа оккупантов к Starlink. По его словам, отключение спутниковой связи существенно усложнило координацию российских войск на фронте. Федоров также отметил, что Украина и в дальнейшем будет развивать собственные цифровые и технологические возможности в войне против РФ.
Новини.LIVE также сообщали, что по данным СБУ, российские спецслужбы стремились восстановить доступ к Starlink после массовой блокировки терминалов на фронте. Для этого оккупанты пытались вербовать украинцев и предлагали деньги за незаконную регистрацию оборудования.